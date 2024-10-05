Блаженнейший Святослав: призыв Папы – «сюрприз Святого Духа»

Предстоятель УГКЦ Верховный архиепископ Киевский и Галичский Святослав Шевчук в интервью Vatican News прокомментировал приглашение Папы Франциска посвятить 7 октября посту и молитве о мире. Иерарх в свою очередь призвал народ Украины присоединиться к этой молитве - о мире для самой Украины, а также для Израиля, Ливана и о мире во всем мире.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Блаженнейший Святослав называет инициативу Папы «сюрпризом, веянием Святого Духа через личность Папы»: Святейший Отец, как всегда, удивляет своей открытостью наитиям Святого Духа, отмечает глава УГКЦ: «Молясь и приглашая молиться о мире во всем мире, Святейший Отец молится также о многострадальной Украине. Поэтому этот сюрприз Святого Духа нашел глубокий отклик в сердцах украинского народа, ведь вот уже третий год мы живем в контексте чудовищной войны, которую Папа назвал кощунственной и нечестивой. Сегодня, как говорил святой Павел, мы превратились в зрелище для мира: весь мира смотрит на трагедию Украины и не знает, что делать с этой трагедией. Точно так же нередко смотрят, как спектакль, и на другие трагедии войны, в других странах мира. Мы же видим, что Папа – не зритель трагедии войны, трагедии войн, но деятель мира, и поэтому он первым возносит молитву».

Читайте также 02/10/2024 Папа: 7 октября – день молитвы и поста в намерении мира на земле В конце проповеди на Святой Мессе открытия XVI ассамблеи Синода епископов Папа Франциск призвал католиков всех стран к усердным молитвам и посту ради установления мира на земле.

Блаженнейший Святослав рассказал, что во всех епархиях и экзархатах его Церкви молитвы и посты в намерениях мира никогда не прекращаются. Он обратился к своей пастве, в том числе и за рубежом, с воззванием: присоединиться к молебну Святейшего Отца.

Иерарх добавил, что сегодня Украина переживает трагедию, но вместе с тем и братскую солидарность. Близость Папы и конкретная поддержка «утешает и вселяет надежду, что благодаря Божьей помощи, вмешательству Бога, первоисточника мира, а также благодаря универсальной, вселенской солидарности Христовой Церкви мы сможем выстоять до тех пор, пока этот мир не наступит».