В Новосибирске – новый вспомогательный епископ

12 сентября Папа Франциск назначил вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске (Российская Федерация) отца Штефана Липке S.J., вверив ему титулярный престол Арены.

Vatican News

Штефан Липке родился 31 декабря 1975 года в немецком городе Эссен. После обучения в государственном университете Бонна и в высшей духовной семинарии Кёльна изучал церковную историю в Папском Григорианском университете в Риме. 7 июня 2002 года был рукоположён в священники в архиепархии Кёльна. В 2006 году поступил в новициат Общества Иисусова в Нюрнберге и принёс торжественные обеты 18 мая 2019 года.

Монсеньор Липке служил в приходах Кёльна и Мюнхена, а с 2011 года – в епархии Новосибирска, в частности, в Католической гимназии и приходе Томска. В 2017 году он защитил кандидатскую диссертацию по литературоведению в Томском государственном университете, занимал должность директора московского Института св. Фомы, преподавал философию в Московском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы. С 2020 года Штефан Липке занимает должность секретаря Конференции католических епископов Российской Федерации.

Сообщение Зала печати Святейшего Престола