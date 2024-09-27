Новая епархия в балтийском регионе

В Католической Церкви появилась новая епархия.

Ольга Сакун - Град Ватикан

26 сентября Папа Франциск возвёл в ранг епархии апостольскую администратуру Эстонии. Новообразованная Таллинская епархия соответствует территории апостольской администратуры и сохраняет статус церковного округа, непосредственно подчиняющегося Апостольскому Престолу.

Первым епископом Таллинским Святейший Отец назначил Его Преосвященство монсеньора Филиппа Жан-Шарля Журдана, который занимал пост апостольского администратора Эстонии.

Монсеньор Журдан родился 30 августа 1960 года в Даксе, во Франции. Получил образование по специальности «Математика и инженерия» в Париже и докторскую степень по философии в Риме, в университете Святого Креста.

Был рукоположен в священники и инкардинирован в прелатуре Святого Креста Opus Dei в 1988 году. Был капелланом и занимался душепопечением о студентах в различных учебных заведениях в Мадриде и Париже, с 1996 года занимал должность генерального викария апостольской администратуры Эстонии, а с 1999 г. был также настоятелем кафедрального прихода Свв. Петра и Павла в Таллине. 23 марта 2005 года был назначен титулярным епископом Пертусы и апостольским администратором Эстонии.