Архиепископ Львова: Бог в любой момент может изменить историю

Утром 4 сентября российские ракеты поразили Львов: семь человек погибли, в том числе трое детей. На место трагедии сразу же отправился архиепископ Львовский для католиков латинского обряда монсеньор Мечислав Мокшицкий.

В интервью Vatican News иерарх рассказал:



«Ежедневно два или три раза звучит воздушная тревога. И в эту ночь, в четыре часа утра, мы услышали сирены. Здесь, во Львове, не бывает частых обстрелов, но в эту ночь, увы, ракеты упали в городе, рядом с железнодорожным вокзалом. Они разрушили два или три здания, где жили люди, и, к сожалению, погибли семь человек, в том числе трое детей. Были повреждены и другие дома, разрушены окна, двери, множество машин. Люди были очень травмированы».

Монсеньор Мокшицкий рассказал, что пострадали также местные католические монахини: у сестер-францисканок и сестер-гонораток были выбиты окна и двери. Подобные травмы люди переживают каждый день. «Мы молимся, дабы наступил столь долгожданный мир», - подчеркнул иерарх.

В эти непростые времена для жителей города очень важно присутствие священнослужителей и монашествующих. Люди просят о благословении, о молитве, часто солдаты хотят исповедоваться. Нередко приходится преподавать Елеопомазание умирающим.

На вопрос о том, что он хотел бы сказать католикам в других странах мира, архиепископ Мокшицкий ответил:

«Мы видим, что эта война идет не только ежду российскими и украинскими солдатами. К сожалению, Россия ударяет по гражданским лицам, чтобы напугать, чтобы травмировать всю страну. Мы приглашаем всех наших верных, а также людей доброй воли, объединиться в молитве и просить о Божьем милосердии, объединиться в солидарности с теми, кто пострадал, кто потерял близких, кто потерял дом. Прежде всего мы просим объединиться в молитве. Потому что мы знаем, что Бог в любой момент может изменить нашу историю».

(С монсеньором М. Мокшицким беседовали С. Духович и Б. Зайончковская)