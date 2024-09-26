Литургические чтения: 29 СЕНТЯБРЯ. XXVI рядовое воскресенье

«Многие христиане своим примером, своей непоследовательностью отталкивают людей: непоследовательность христиан – одно из самых легких орудий дьявола, стремящегося ослабить Народ Божий и отдалить его от Господа. Они говорят одно, а делают другое» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 13.11.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 11,25-29

В те дни: И сошёл Господь в облаке, и говорил с Моисеем, и взял от Духа, Который на нём, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане; одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух (они были из числа записанных, только не выходили к скинии); и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и донёс Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал ему: господин мой Моисей! запрети им. Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!

Толкование

Иисус Навин в одном был прав: те двое, которые не входили в установленные семьдесят, не имели «лицензии» на пророчество. Он не знал, что Дух сошел и на них, и попросил Моисея соблюдать порядок, полагая, что все начнут пророчествовать и это вызовет смятение. В ответ Моисей изложил интересный принцип: Всевышний дарует дух пророчества тому, кому пожелает. Это значит, что Дух Божий может проявиться в словах людей, от которых мы никак того не ожидаем. Нужно в смирении принимать истину, с какой бы стороны она ни исходила.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Иак 5,1-6

Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест вашу плоть, как огонь: вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет; и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам.

Толкование

Святой Иаков, обращаясь к богатым и говоря образно, заявляет, что их богатство сгнило, одежды изъедены молью, а золото изоржавело. Конечно, это не так, у них все в порядке. Что же хочет сказать апостол? Он заявляет, что эти человеческие богатства недолговечны, и если они распадаются и крошатся в наших руках, то нельзя доверять им свою жизнь. Это чистая правда, ибо все это земное имущество не послужит нам пропуском в Царство Божье. Материальные блага исчезнут, как пыль, и это следует ясно осознать. Учение завершается словами Евангелия, которые наставляют верному использованию богатства: можно иметь много имущества, но оно должно служить для дел милосердия по отношению к нуждающимся. Необходимо собирать «себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют» (Мф 6,20).

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 9,38-43.45.47-48

В то время: Иоанн сказал Иисусу: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо, кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Моё, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки её: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки её: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает.

Толкование

Одной из черт христианской жизни является радикальность, и в этом ее красота. Перед нами – решительный выбор между светом и тьмой: серый цвет не является библейским. Есть черное и белое. В сегодняшнем Евангелии собраны воедино три изречения Господа: об использовании имени Иисуса, о милосердии к малым, о соблазне. Нам нужно удалять из себя порочные корни и в то же время посвящать себя делам милосердия по отношению к братьям, творить дела Божии в простоте сердца. Христианство очень просто, но им нужно жить целиком. Бог есть любовь, а цвет любви не имеет оттенков, это живой огонь, который сжигает и поглощает, это жизнь, полностью соединённая с добром, как это было у Иисуса, Пресвятой Богородицы и святых. Что бы ни случилось, мы не отступаем, ибо все благое в нас вершит Бог. Христианская жизнь требует героизма, но прежде всего веры: мы не в силах сделать что-то по-настоящему благое, но говорим вместе со святым Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп 4,13). Бог даровал нам не духа робости, а великое дерзновение в Святом Духе.