Литургические чтения: 9 СЕНТЯБРЯ. Понедельник XXIII рядовой недели

«Когда к Иисусу привели больного человека и просили о его исцелении, Господь не медлил; исцеление для Него стояло выше закона, даже такого священного, как субботний покой. Законоучители упрекали Иисуса в том, что Он исцеляет, творит добро в субботу. Но любовь Христа заключается в том, чтобы исцелять, творить добро, и это всегда на первом месте!» (Папа Франциск, Общая аудиенция 10.06.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 5,1-8

Братья: Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит всё тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.

Толкование

Павел очень любил христианскую общину в Коринфе и поэтому решительно вмешался, чтобы исправить ее ошибки: он искренне желал святости для этих братьев и сестер. Для этого нужно было устранить серьезную безнравственность, потому что нельзя попустительствовать греховным ситуациям, как будто в этом нет ничего серьезного. Зло должно быть вырвано с корнем, даже с помощью сильных жестов и решений, чтобы это стало ясно всем. В данном случае апостол принимает решение об отлучении: человек должен быть удален от общения с братьями, он должен осознать тяжесть совершенного им зла и раскаяться. Мы все грешны, поэтому здесь совершенно ясно, что осуждается поступок, грех, но мы также знаем, что не существует абстрактного греха, «витающего в воздухе»... Всегда есть кто-то, кто совершил грех, конкретный виновник. Следовательно, наказанный – это человек. Но если этот человек раскаивается, грех искореняется, победа одерживается, и на небесах происходит великое ликование по поводу восстановленного общения.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,6-11

Случилось в субботу войти Иисусу в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом.

Толкование

Мы знаем, что иудейский закон, которому подчинялся Господь, требовал не делать никакой работы в субботу; это был день, посвященный Господу и отдыху. В субботу израильтяне шли в синагогу (как мы ходим на Святую Мессу в воскресенье) и слушали Слово Божье, объясняемое раввинами. В тот день раввины наблюдали за Иисусом, не нарушит ли Он Закон и не исцелит ли кого-нибудь. Нигде в Законе не было написано, что исцеление должно считаться работой, а в другой части Евангелия Иисус указал, что сами фарисеи, если бы их собственный вол или осел упал в колодец в день субботний, постарались бы немедленно вытащить животное (Лк 14,5). Но трудно убедить того, кто не хочет слышать. Иисус бесконечно милосерден и с любовью совершает исцеление в субботний день отдыха, потому что Бог есть любовь. Таким образом, столкновение происходит между ожесточенными сердцами фарисеев и Божьей добротой, которую даже эти фарисеи превозносили, читая Псалмы. Пусть наша молитва будет последовательной: если мы говорим, что Бог благ, мы входим в Его благость и Его покой, совершая дела братской любви.