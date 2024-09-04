Литургические чтения: 8 СЕНТЯБРЯ. XXIII рядовое воскресенье

«Есть немало способов маргинализации, в том числе и с помощью показной жалости или устранения проблемы; общество остается глухим и немым перед лицом страданий людей, отмеченных болезнями, горем и трудностями. Часто больные и страдающие становятся проблемой, тогда как они должны быть поводом для общества проявить действенную заботу и солидарность по отношению к самым слабым» (Папа Франциск, Angelus 09.09.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 35,4-7a

Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придёт отмщение, воздаяние Божие; Он придёт и спасёт вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля – в источники вод.

Толкование

«Бог грядет спасти вас!» – взывает Исайя к обескураженным толпам. Знамения, о которых возвещает пророк, легко узнаваемы, потому что это физические явления: слепые снова прозревают, хромые пляшут, немые кричат, пустыни изливают могучие реки пресной воды. Такие события действительно произойдут: когда Иисус придет, Его жизнь будет преисполнена чудесами, которые послужат для пробуждения масс. Чудесные явления всегда присутствовали в истории Церкви (вспомним жития святых). Пробудившись к вере, люди могут легче прийти к истинному пониманию миссии Христа, которая заключается не просто в исцелении тел, но в вечном спасении душ. Поэтому Церковь непрестанно харизматична: действие благодати никогда не прекращается. Всегда будут слепые, которые прозревают, и больные, которые внезапно исцеляются. Затем всех их, вместе со здоровыми, берут за руки и ведут к чуду из чудес: к хлебу, который становится Телом Христовым, и вину, которое становится Его Кровью; чтобы иметь жизнь, истинную жизнь: жизнь вечную.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Иак 2,1-5

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдёт человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдёт же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «ты стань там», или «садись здесь, у ног моих», – то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?

Толкование

Красота христианской жизни заключается в любви, которая излучается на все вокруг. «Святость можно распознать по ее оттенкам», – сказал один мистик прошлого века. Если человек совершает великое чудо во имя Иисуса, и все превозносят его как святого, но затем он ведет себя раболепно с богатыми и надменно с несчастными, такой человек вовсе не святой. Вспомним Терезу Младенца Иисуса: при жизни она не совершила ни одного поразительного чуда, не впадала в духовное вознесение, не имел дара билокации, но вся ее святость проявлялась в маленьких актах доброты по отношению к сестрам, в том, как она смиренно и безмятежно переносила бремена монастырской жизни, – во всем том, что каждый из нас может сделать без усилий. «Малый акт чистой любви стоит больше, чем все дела Церкви, вместе взятые», – писал св. Иоанн Креста. Давайте же обращать внимание на малые вещи, давайте освящать наш день актами искренней любви ко всем, давайте делать нашу любовь истинной с помощью самых малых жестов, которые постоянно предлагает нам повседневная жизнь.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 7,31-37

В то время: Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошёл к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул, и сказал ему: «еффафа», то есть: «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но, сколько Он ни запрещал им, они ещё более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили: всё хорошо делает: и глухих делает слышащими, и немых – говорящими.

Толкование

Это одно из немногих чудес, которые Иисус совершает в стороне от толпы. Прежде чем начать действовать, Спаситель уводит глухонемого подальше от людей, чтобы побыть с ним наедине. «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне», – сказал однажды Учитель толпе. Тайна, сокровенность служат для того, чтобы глубже проникнуть в отношения с тем, кого любишь. Чудо в данном случае – это как личный и сокровенный дар для конкретного человека; оно совершается не для публичного признания Иисуса великим целителем. Точно так же Господь поступает с каждым из нас: мы можем присутствовать на многолюдной Мессе, но когда приступаем к Святому Причастию, переживаем духовную близость с Иисусом в самой глубине сердца, и этого никто не видит. Любовь – это прежде всего взаимный обмен между двумя людьми: я отдаю себя и принимаю тебя, ты отдаешь себя и принимаешь меня. Возможно, именно поэтому чудо совершается с серьезными и торжественными жестами: пальцы, прикосновение, взгляд к небу, произнесенные слова... Этот диалог с Иисусом должен продолжаться в тайне. Чудо глухонемого подобно нашей Святой Мессе: Иисус прикасается к нам, исцеляет и помогает жить Его жизнью.