Литургические чтения: 7 СЕНТЯБРЯ. Суббота XXII рядовой недели

«Христу недостаточно простого соблюдения дисциплины и внешних приличий, Он зрит в самый корень Закона, указывая прежде всего на намерение и, следовательно, на сердце человека, откуда берут начало наши добрые или злые действия» (Папа Франциск, Angelus 16.02.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 4,6-15

Это я, братия, приложил к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже пресытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговорёнными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.

Толкование

Павел пишет коринфянам, используя несколько ироничный язык и пытаясь исправить их недостатки. Эти коринфяне думали, что они уже в Царстве Небесном и уже достигли цели, став истинными царями, восседающими на престоле. Вы думаете, пишет апостол, что вы сильны, почтенны, мудры, но знайте, что это рассуждение в духе мира сего, а не Бога. Подлинный христианин, Божий человек не заботится о том, чтобы нравиться миру, но идет навстречу нуждающимся братьям и сестрам, используя единственную силу, которой есть Божья любовь. А любовь – это самозабвение. Любящий благословляет того, кто его оскорбляет, любящий утешает того, кто на него клевещет, любящий стойко переносит гонения. «Христианское учение, – пишет известны итальянский проповедник о. Диво Барсотти, – должно быть представлено в своей целостности, даже если оно повергает в шок. Его сила заключается именно в его твердости».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,1-5

В субботу случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошёл в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.

Толкование

Фарисеи делали все возможное, чтобы поставить Иисуса в трудное положение, а затем обвинить Его перед синедрионом и убрать с дороги: они считали, что учение Назаретянина ставит под угрозу их престиж. Они хотели властвовать над людьми и указывать им, что делать, но сами вели прямо противоположный образ жизни, упиваясь властью и привилегиями. Цитируя Закон, они не знали (или делали вид, что не знали), что имеют дело с самим Законодателем! Этот прекрасный и совершенный Закон был дарован Богом людям на горе Синай, и Господь Иисус является именно Богом. Но Закон нужно исполнять с любовью, чтобы соединиться сердцем с Небесным Отцом и Законодателем, как истинные сыны Божьи. Царь Давид находился с миссией вдали от дома и не мог найти ничего, чтобы накормить себя и своих спутников; он просил хлеба на пропитание, и закон любви со стороны священников того времени превзошел закон буквы. Иисус призывает фарисеев поступить так же: всем сердцем принять заповедь, действительно жить ею, использовать каменные скрижали только для того, чтобы достичь сердца Божьего.