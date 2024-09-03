Литургические чтения: 6 СЕНТЯБРЯ. Пятница XXII рядовой недели

«Называя Себя женихом, Христос отвечает книжникам, что, когда жених в доме, гости не постятся и не печалятся. Брачный пир означает праздник, радость: встретив Иисуса и начав жить согласно Евангелию, христианин должен делать это с радостью, ибо это великий праздник» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 06.09.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 4,1-5

Братья: Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят обо мне другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.

Толкование

В Евангелии Господь Иисус просит не судить ближних, ибо мы не имеем ясного взгляда на происходящее и обычно склонны осуждать своих братьев за их скверные поступки. Конечно, если поступки других людей неправильны, мы должны считать их таковыми, но не должны осуждать тех, кто их совершил, потому что нам неизвестны намерения и скрытые мотивы людей. Сегодня в отрывке из послания святого Павла к Коринфянам нам сказано не судить даже самих себя. На самом деле мы часто ошибаемся в оценке собственных поступков, считая, что мы правы, когда можем быть неправы, или слишком сильно обвиняем себя, когда совершаем ошибки, а затем терзаемся угрызениями совести. Однако Христос легко прощает нас, если видит, что мы искренне раскаиваемся. Главное выражение сегодняшнего отрывка следует воспринимать буквально: наш судья – Господь! Поэтому во всем будем полагаться на Его милость. Мы всегда должны взирать на Иисуса и уповать на Его праведный суд.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 5,33-39

В то время: Фарисеи и книжники сказали Иисусу: Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят и пьют? Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься, в те дни. При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерёт, и к старой не подойдёт заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвёт мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережётся и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: «старое лучше».

Толкование

Иисус не говорит, что не нужно поститься, но проводит четкую границу между старым законом (Ветхим Заветом) и новым законом (Новым Заветом). «Новый» и «старый» - ключевые слова сегодняшнего Евангелия. Новый закон – это Святой Дух, изливающийся в наши сердца. Он должен быть помещен в новые мехи, то есть в обновленные сердца, готовые Его принять и затем жить в соответствии с Его велениями: любить врагов, быть добрыми ко всем, жертвовать собой, нести окружающим радость и свет и т. д. Если же вложить силу Святого Духа в старые, необновленные мехи (сердца), то ничего не получится и все будет потеряно. Так же и в примере с одеждой: нельзя портить новую одежду, пытаясь восстановить с ее помощью изношенную. Новое переходит в новое, а старое нужно оставить как есть, пока оно не износится. А пост? Конечно, он должен быть, но для того, чтобы принять Святого Духа, изливающегося в наши сердца, чтобы заставить ветхого человека умереть, чтобы удержать страсти в узде. Тогда Божественный Жених будет жить в наших сердцах, и это будет непрерывный пир, даже если мы будем продолжать испытывать различные трудности и испытания жизни. Новая жизнь – это воскресший Христос в нас!