Литургические чтения: 25 СЕНТЯБРЯ. Среда XXV рядовой недели

«Все мы нуждаемся в исцелении, у всех имеются духовные недуги. Но в то же время у всех у нас есть возможность исцелять других. Да сподобит нас Господь благодати исцелять, как это делал Он: с кротостью, смирением, с силой против греха, против дьявола, – чтобы мы занимались ‘ремеслом’ исцеления друг друга; ибо, исцеляя другого, исцеляюсь другим» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 07.02.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Притч 30,5-9

Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрёкся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.

Толкование

Некоторые люди принимают бедность так близко к сердцу, что дают обет Богу; известно, что святой Франциск Ассизский считал бедность необходимым условием для того, чтобы любить Бога свободным сердцем. С другой стороны, сам Христос говорит в Евангелии: «Трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф 19,23). В Ветхом Завете бедность не считается ценностью: «Нищеты и богатства не давай мне», – говорится в сегодняшнем чтении. Здесь речь идет о материальных благах, и библейский персонаж молится о том, чтобы не иметь ни голода, ни изобилия. Добродетель, можно сказать, лежит посередине. По мере того, как религиозная жизнь постепенно углубляется, в Библии понятие бедности приобретает свой истинный смысл, который заключается в том, чтобы ни к чему не привязываться и иметь Бога как свое великое богатство, настолько, чтобы быть благословенным. «Блаженны нищие» (Лк 6,20), – говорится в Евангелии от Луки. Живем ли мы этим блаженством? Чувствуем ли мы себя счастливыми оттого, что обладаем богатством Божьей благодати, или мы всегда стремимся к чему-то другому?

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,1-6

В то время: Иисус, созвав двенадцать Апостолов, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдёте, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших, во свидетельство на них. Они пошли, и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.

Толкование

После начального периода, когда апостолы следовали за Господом Иисусом, слушая Его притчи и помогая Ему в материальных нуждах, они получают дар творить чудеса и отправляются провозглашать Царство Божье. После первоначального периода «ученичества» они становятся соработниками в прямом смысле. Изгнание бесов – необходимое условие для принятия Слова Господня: где есть Слово, там не должно быть сатаны, и человек, творение Божье, не должен принадлежать князю тьмы. Чудеса служат для пробуждения разума, чтобы люди поняли: перед что-то необычное, это Бог говорит и действует. И наконец, последний шаг. Человек глубоко вслушивается в учение о любви, осознает свой грех, обращается, смиряется, погружается в огонь Божественной любви и вместе с Христом становится орудием спасения человечества. Участвовать в жизни Христа – значит также страдать вместе с Ним, чтобы люди могли очиститься от грехов, жить в благодати и после смерти попасть в рай.

