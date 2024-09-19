Литургические чтения: 23 СЕНТЯБРЯ. Св. Пий Пьетрельчинский

«Как прекрасна эта миссия – нести свет миру! Это наша миссия. Христианин должен быть светящимся человеком, который приносит сияние. Он всегда дарит свет, который не является его собственным, но является даром Божьим, даром Иисуса. И мы несем этот свет. Если христианин погасит этот свет, его жизнь потеряет смысл: он станет христианином только по имени, он не будет нести свет, его жизнь лишится смысла» (Папа Франциск, Angelus 09.02.2014).

Падре Пио (в миру Франческо Форджоне) повсеместно признан как образец исповедника и духовного наставника, поскольку он высоко ценил Таинство Исповеди, проводя в исповедальне до шестнадцати часов в день. Он обладал харизмой читать в сердцах: это была любовь отца, который хочет привести детей к полноте жизни. Одной из духовных дочерей, спросившей его: «Отче, откуда вы все знаете?», падре Пио ответил: «Через Иисуса я все вижу и слышу, я вижу все, что ты делаешь, и слышу все, что ты говоришь. Я вижу твою душу, как ты видишь себя в зеркале». Он часто напоминал людям и, возможно, даже самому себе, что говорит «через Иисуса». Святой родился в Пьетрельчине (Реневенто) 25 мая 1887 года и поступил в общину капуцинов в возрасте 16 лет. Он стал священником 1 августа 1910 года, и через шесть лет го перевели в Сан-Джованни-Ротондо, в монастырь Санта-Мария-делле-Грацие. Одно из событий, ознаменовавших всю его жизнь, произошло утром 20 сентября 1918 года, когда, молясь перед распятием на хорах старой церкви, он получил дар зримых стигматов, которые оставались открытыми и кровоточащими в течение пятидесяти лет. Это необычное явление привлекло внимание врачей, журналистов, ученых и, прежде всего, простых людей, которые на протяжении многих десятилетий приезжали в Сан-Джованни-Ротондо, чтобы встретиться с монахом. Верующие обращались к нему за помощью, советом, духовным наставлением. С 1923 по 1933 год капуцин подвергся ряду ограничений: его лишили духовных наставников, приказали не выслушивать исповеди и не совершать публично Св. Мессы. Он смиренно принял это, сказав: «Я сын послушания». В марте 1934 года он снова начал исповедовать. Тем временем у него созрело решение построить инновационный больничный центр. Любовь падре Пио к Небесной Матери была столь безгранична, что он всю жизнь сжимал в руках четки Розария и рекомендовал эту молитву духовным детям как безупречное оружие против зла. Он умер в ночь на 23 сентября 1968 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Притч 3,27-35

Сын мой: Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живёт с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его; потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным даёт благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.

Толкование

Ветхий Завет в своих Книгах премудрости изобилует указаниями на то, как правильно жить. Это правила хороши для всех, для каждого народа и цивилизации, для любого времени: не замышляй зла, не ссорься без причины, будь щедр к ближнему, если можешь ему помочь, и т. д. Но в сегодняшнем отрывке есть одна деталь, в которой Бог принимает активное участие: Всевышний благословляет жилище праведников. Чувствуем ли мы это благоволение? Возможно, мы его не чувствуем и продолжаем жаловаться на жизнь без видимых причин. Однако слово Божье не ошибается: если мы стремимся быть праведными, то можем быть уверены, что благословение Господа придет и останется с нами. И сегодня, если мы – христиане, находящиеся в состоянии благодати, – являемся «обителью Божьей», то нашей главной заботой должно стать стремление к постоянному благословению Христа. Маленький Мануэль Фодера, сицилиец, умерший в 2010 году в возрасте 9 лет в благоухании святости, сказал об Иисусе в Святом Причастии: «Это самый прекрасный момент нашей дружбы. Когда я Его вкушаю, в меня как будто влетает заряд благословения!».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 8,16-18

В то время: Иисус сказал народу: Никто, зажёгши свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.

Толкование

В первом изречении этого фрагмента Евангелия утверждается, что в темноте мы ничего не видим, а в свете видим все. Совершенно очевидно, но здесь речь идёт о благодати Божьей, о пребывании в Боге, Который «есть свет» (1 Ин 1,5). Если мы пребываем в Божьей благодати, то смотрим на события жизни правильно, понимаем их и читаем все в соответствии с Его мыслью. Во втором случае Господь заявляет, что хранить вещи в темноте неразумно, ибо рано или поздно все узнают о них, если не в этой жизни, то в следующей. Поэтому разумно извлекать проступки из темных глубин сердца, исповедовать их и возвращать себя в благодать и мир Христа. Третий аспект послания Иисуса: тот, кто живет в послушании Ему, а значит, в Его свете, получит награду за проделанную работу и получит еще больше; а тот, кто не собирает со Христом, рассеивает даже то, чего он думал достичь без Него: всё растает, как снег на солнце, и исчезнет навсегда. Это короткие, простые фразы, которыми мы должны жить сегодня, в наше время, как истинные дети Божьи. Сам по себе мир сумрачен, но мы – «теофоры», носители Бога. «Вы – свет мира», – говорит нам Иисус (Мф 5,14).