Литургические чтения: 22 СЕНТЯБРЯ. XXV рядовое воскресенье

«Гонка за мирским, желание быть важнее других; мнение, будто ты заслуживаешь, в отличие от них, чего-то большего, – это и есть дух мирской, и вдыхающий его вдыхает вражду против Бога» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 25.02.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Прем 2,17-20

Неправо умствующие говорили: «Устроим засаду праведнику, увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо, если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его; осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нём попечение будет».

Толкование

Когда кто-то в нашем окружении выделяется добротой, то, как правило, ему приходится сталкиваться с неприязнью некоторых людей. Если в монашеском братстве есть святой, возможно, кто-то испытывает легкое чувство раздражения, просто потому, что добродетели святого подчеркивают нашу собственную посредственность. Если все серо, плоско, «как у всех», то можно жить «хорошо», и совесть ни в чем не упрекает; но если в нашей среде появляется тот, кто всегда полезен, всем помогает, никогда не сердится, чьи молитвы приносят чудеса и кто мудро реагирует на невзгоды, то у нас есть два пути: либо мы чувствуем, что должны подражать его добродетелям – и таким образом благодарим Господа за то, что он дал нам необыкновенного человека, живущего рядом с нами, – либо мы раздражаемся настолько, что хотим избавиться от того, кто на наших глазах постоянно напоминает о нашей посредственности. Святой вдохновляет на святость, а значит, на вечную борьбу между добром и злом, которые внутри сердца соперничают за первенство.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Иак 3,16-4,3

Возлюбленные: Где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.

Толкование

Послание св. Иакова продолжает тему сегодняшнего первого чтения: духовной борьбы между добром и злом. Однако оно сообщает и нечто новое: мудрость (а значит, и благость) не находится в нас как нечто непосредственное и спонтанное, но приходит свыше, от Бога. Божья благость даруется, и мы принимаем ее. Чтобы бороться с различными страстями, необходимо просить, смиренно молить и получать Духа Божия, Который гасит огонь похотей и превращает ссоры и войны в дела добра и милосердия. В одиночку мы не выиграем ни одной духовной битвы и не преодолеем ни одной греховной склонности. «Вы не имеете, потому что не просите», – говорит святой Иаков. Яснее сказать невозможно. Духовная жизнь основана на молитве прошения, ибо нам не принадлежит даже дыхание, которое мы делаем в этот момент, и мы даже не управляем биением сердца в этот миг. Все нам дано, но мы должны иметь потребность любить; в любви мы смиренно просим обо всем. Только гордецы никогда ни о чем не просят, даже о спасении.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 9,30-37

В то время: Удаляясь от горы, Иисус и ученики Его проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил учеников Своих и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. Пришёл в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чём дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал Двенадцать, и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя Моё, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня.

Толкование

Почему апостолы не поняли столь ясных слов Господа? Возможно, из-за того, что Он предрек Свое воскресение. Но достаточно было спросить: «Прости, Господи, что значит, что Ты воскреснешь?». Объяснить «непонимание» апостолов можно тем, что они не хотели понимать, априори отказывались принять эту истину. В их глазах Учитель и Мессия не мог умереть смертью, но обязан был одержать победу над массами и заставить Свою силу триумфально восторжествовать. У них был собственный предначертанный план, и они не желали подвергать его сомнению. В них не было искренней непосредственности, свойственной детям, и Иисус в ответ дает понять, что без духа ребенка, доверяющему всему, человек не способен принять Бога и остается в ловушке собственной тьмы.