Литургические чтения: 21 СЕНТЯБРЯ. Св. Матфей, апостол и евангелист

«Милосердие Господа – это тайна; но самая большая, самая прекрасная тайна – это сердце Бога. Если хочешь достичь сердца Бога, встань на путь милосердия и прими милость Божью, как принял ее Матфей, которого Иисус вознес из мытарей в апостолы. Почему же? Из милости. На этой истории призвания Матфея мы учимся, что значит ‘милости хочу, а не жертвы’» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 21.09.2018).

История апостола и евангелиста Матфея (имя которого означает «дар Божий») – это история жизни человека, ошеломленного и спасенного призывом Иисуса: он сидел за своим столом сборщика налогов, ненавидимый людьми, когда Господь – в самом начале Своей проповеди в Галилее – призвал его следовать за Ним. Матфей с готовностью откликнулся на призыв Господа: «И он встал и последовал за Ним». В этом «встал» можно прочесть отречение от греха и в то же время сознательное приобщение к новому существованию. Он сразу же захотел принять Христа у себя на прощальной трапезе со своими друзьями, – с такими же мытарями и грешниками, как и он сам. Вызвав критику фарисеев, он дал Учителю повод для решающего откровения. И действительно, во время этого праздничного пира Иисус торжественно провозгласил Свою миссию: «Милости хочу, а не жертвы, ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников». Матфей был одним из двенадцати апостолов Иисуса и следовал за Учителем во время Его путешествий. В день Пятидесятницы он принял дар Святого Духа вместе с первой христианской общиной и отдал жизнь за возвещение Благой вести. Он является автором Евангелия от Матфея, написанного для христиан еврейского происхождения: в его тексте подчеркивается, что Иисус – Мессия, целиком исполняющий ветхозаветные обетования. В иконографии символом Матфея является ангел. Рядом с ним часто помещают меч, символ его мученичества. Он считается покровителем банкиров, бухгалтеров, менял и сборщиков налогов, поскольку является примером верности долгу перед государством, а также верного следования за Иисусом. Недавно св. Матфей был также признан покровителем тех, кто рассматривает деньги не как цель жизни, а как инструмент для всеобщего блага. Именно этого просили и добились фонды и ассоциации по борьбе с ростовщичеством, которые в Италии занимаются борьбой с подобным явлением и организованной преступностью. Житие св. Матфея напоминает, что Иисус никого не исключает из Своей дружбы. Мир не понимает этого, но именно в этом и заключается новизна Евангелия: каждый способен покаяться и изменить жизнь, ни для кого этот путь не закрыт.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 4,1-7.11-13

Братья: Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.

Толкование

Апостол Павел заявляет, что все мы получили от Бога одно и то же призвание. Крестились ли мы? Приняли ли мы Святого Духа? Если да, то наше призвание – святость. Бог призывает к единению с Ним и к тому, чтобы мы полностью принадлежали Ему. Поэтому первое необходимое единство – это единство с Богом, которое позволяет жить по Его заповедям, быть послушными Слову Бога, призванными принадлежать Ему, отдавать Ему все свое существование, все свои мысли, любить Его всем сердцем. Это первый шаг. Затем каждый по-своему выражает это единое призвание: кто-то как апостол, кто-то как пророк, кто-то как банковский служащий, кто-то как медсестра, кто-то в семье, кто-то в монастыре и т. д. Конечная цель всего этого – быть «единым», навеки объединенным с Богом и единым между собой, в одной жизни и одном дыхании. Рай, которого мы с нетерпением ждем, будет этим торжеством совершенного единства, но уже на этой земле наша принадлежность ко Христу и Церкви побуждает стремиться к этому единству с Богом и братьями, которых нам даровал Господь.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9,9-13

В то время: Проходя, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьёт с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»? Ибо Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию.

Толкование

Поразительна непосредственность, с которой Матфей покидает свое рабочее место и следует за Господом. На самом деле, скорее всего, он уже несколько раз слушал Господа Иисуса, внутренне задавался вопросом о своей беспорядочной жизни, чувствовал себя несчастным и одиноким и увидел в Учителе новизну, свежий источник, живое и возрождающее слово. Возможно, он тоже хотел быть призванным, но не решался подойти к святому Учителю. Наконец они встречаются, и взгляд Господа проникает в сердце грешника. Христос не упрекает его, но просит о самом прекрасном, что только можно придумать: быть с Ним, быть Его другом, отбросить прежнюю жизнь и полностью обновиться в жизни новой, которая заключается не в том, чтобы «делать» что-то, а «находиться» с кем-то. «Следуй за Мной», – говорит ему Иисус. Матфей не задумывается ни на минуту, ибо он уже испытал отвращение к греху и ищет истину. Опыт апостола становится нашим опытом, потому что все мы грешники. Встретив взгляд Господа, мы поднимаемся из своей пустоты и следуем за Ним. Сегодня, сейчас.