Литургические чтения: 20 СЕНТЯБРЯ. Пятница XXIV рядовой недели

«Миссия возвещения – это путь в один конец. Разворот на этом пути означает отступничество. Мы возвещаем Иисуса Христа своим свидетельством. Свидетельствовать – значит рисковать собственной жизнью, быть последовательными в словах и делах» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 30.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 15,12-20

Братья: Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мёртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мёртвых? Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мёртвые не воскресают; ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна; вы ещё во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших.

Толкование

Наша вера целиком опирается на воскресение Господа в том смысле, что если бы Богочеловек умер, не воскреснув, то не было бы ни победы, ни избавления от греха. Напротив, все имеет смысл именно потому, что, умерев и воскреснув, Иисус разрушил в Себе разделение между человеком и Богом, и теперь те, кто живет во Христе, участвуют в Его жизни как воскресшего. Поэтому горизонт христианской жизни никогда не может быть ограничен только земными вещами, которые сами по себе не спасают. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор 15,19), – напоминает св. Павел. Мы надеемся на Христа для жизни после земной жизни, чтобы все, что мы делаем и чем живем здесь, стало вечным, бессмертным. Мы не можем смириться с тем, что все заканчивается в небытии, будто человеческая жизнь – это «бесполезная страсть», как говорили некоторые философы-атеисты недавнего прошлого. В воскресшем Христе, напротив, торжествует жизнь, и это наша жизнь. Если мы живем в благодати Бога, то мы – в Нем.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 8,1-3

В то время: Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним Двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим.

Толкование

Могли ли женщины следовать за Иисусом, ходить с Ним повсюду, проповедовать на улицах, как это делали апостолы-мужчины? Они были с Господом и передвигались вместе с группой, но их роль отличалась от роли апостолов. Они сопровождали, помогали мужчинам в их служении, а если были обеспечены, то делали большие пожертвования на пропитание и расходы. Кроме того, они не упускали ни одной возможности засвидетельствовать красоту новой жизни, предложенной Христом: они являли всему миру свою любовь к Спасителю, беседовали с другими женщинами, говоря о новизне своей преображенной жизни. Женщины остались верны до конца: по дороге на Голгофу только они поддерживали Иисуса своим благочестием и молитвой; под Крестом, у самого подножия страшного орудия смерти, стояли две женщины, а все апостолы – кроме Иоанна – исчезли. Женщина никогда не отделяется от мужчины, а мужчина – от женщины, ибо они дополняют друг друга; и в Церкви, как и в повседневной жизни, они нуждаются друг в друге, каждый в своей роли.