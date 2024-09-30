Литургические чтения: 2 ОКТЯБРЯ. Свв. Ангелы-Хранители

«Дети напоминают, что на заре жизни мы все полностью зависим от заботы и благожелательности других людей. Сын Божий тоже прошел через этот период. Поэтому дети сами по себе являются сокровищем для человечества, а также для Церкви, ибо они постоянно напоминают об условии, необходимом для вхождения в Царство Божье: не рассчитывать на себя, а быть нуждающимися в помощи, любви и прощении» (Папа Франциск, Общая аудиенция 18.03.2015).

«Не забывайте о невидимом, вечно присутствующем спутнике, всегда готовом выслушать нас. О восхитительная близость, о блаженный спутник, если бы мы знали, как тебя понять!» – восклицал падре Пио в разговоре об ангеле-хранителе. Но как ангелы связаны с историей каждого из нас? Прежде всего, существование ангелов – это догмат веры, неоднократно подтвержденный Церковью. Более того, «с самого начала и до смертного часа человеческая жизнь окружена их защитой и заступничеством» (ККЦ 336): ангел-хранитель – это друг, которого нельзя увидеть, но можно почувствовать. В частности, ангелам доверена особая забота и попечение о людях, от имени которых они передают Богу просьбы, благодарение и молитвы. Ангел-хранитель представляет собой идеальный образец того, как следует вести себя по отношению к Богу и людям. Поэтому он – сияющее зеркало, в котором каждый христианин должен отражать свое повседневное поведение.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 23,20-23

Так говорит Господь: Вот, Я посылаю пред тобой Ангела Моего хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил. Блюди себя пред лицом Его, и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего; ибо имя Моё в Нём. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять всё, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. И пойдёт пред тобою Ангел Мой.

Толкование

Сегодня в Книге Исход мы читаем о заключении завета между Богом и Израилем в пустыне. Если народ выполнит все, что предписано в законе (подробно описанном в предыдущих главах), то он будет без проблем приведен в Землю обетованную ангелом, который, по сути, выполняет функции Самого Бога. Это должно вселять в нас уверенность: проявляя послушание Божественной благодати и повинуясь Ему, мы никогда не останемся одинокими, – нас ведут, направляют, охраняют, защищают преданные Божьи служители, ангелы. Бог никогда не оставляет нас одних. Он прекрасно знает, что легко нам впасть в уныние и поддаться различным слабостям природы, и поэтому заверяет в присутствии наших общих невидимых друзей. Неважно, что мы их не видим: если мы живем в Боге, то должны знать, что нас всегда окружает сонм ангелов.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18,1-5.10

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного.

Толкование

Интересен аргумент Господа Иисуса: нельзя «презирать» детей не потому, что мы большие, а они слабее нас; не из-за обычного принципа хороших манер, а потому, что их ангелы всегда видят Отца Небесного. Кто-то скажет: при чем здесь это? Всегда существует прямая связь с вечной жизнью, ибо все, что мы делаем на земле, «записывается» на небесах. Если бы мы чаще задумывались об этом, то наверняка во многих случаях поступали бы по-другому. Мы принимаем детей, потому что они невинны и, конечно, имеют прямую связь со своими ангелами, которые, в свою очередь, имеют прямую связь с Небесным Отцом. Когда в доме появляется один из этих малышей, на нас смотрят небеса, мы дышим чистейшим воздухом, погружаемся в невинность. И Бог знает, как сильно мы в этом нуждаемся. Дети – это улыбка Бога, и это не красивая фраза, а реальность. Так давайте же любить и уважать детей, ведь они подобны зеркалу ангельского мира, которое открывает сценарий к реальности рая, места совершенного общения, чистоты, света, истинной любви.