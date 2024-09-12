Литургические чтения: 19 СЕНТЯБРЯ. Четверг XXIV рядовой недели

«С одной стороны – лицемерие фарисея, с другой – искренность, смирение и вера женщины. Будучи грешниками, мы часто лицемерим, считаем себя лучше других, указываем пальцем на чужие грехи. Вместо этого нужно смотреть на собственные грехи, падения и ошибки, взирать на Господа. Вот линия спасения: отношения между грешником и Господом. Если мы чувствуем себя святыми праведниками, то этих спасительных отношений у нас не будет» (Папа Франциск, Общая аудиенция 20.04.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 15,1-11

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом Двенадцати. Потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем Апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.

Толкование

Евангельская проповедь не следует веяниям моды, не меняется со временем, но имеет силу именно в своей стабильности. Сам апостол Павел, не имевший письменного Евангелия (поскольку они еще не были записаны), передавал ранней Церкви в Коринфе не что-то свое, не изложение собственного опыта, а то, что он «получил». От кого получил? От Самого Христа и Его апостолов. Таким образом, ученики Павла и первые епископы различных Церквей также должны были передавать то же Евангелие, и на протяжении веков они совершают это до сих пор. Таким образом, провозглашение, сделанное Павлом, совпадает с провозглашением, которое делают священники нашей общины. Первым апостолам было дано увидеть явления Иисуса сразу после воскресения (говорится в сегодняшнем чтении), но это никак не изменило прежних условий проповеди. Поэтому Евангелие должно быть проповедано во всей его полноте, даже в тех аспектах и частях, которые могут показаться более трудными или менее адаптированными к менталитету современного мира. Потому что небо и земля прейдут, но слова Христа вечны!

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 7,36-50

В то время: Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлёг. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром; и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла. Ты целования Мне не дал; а она, с тех пор как Я пришёл, не перестаёт целовать у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал; а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя; иди с миром.

Толкование

Бог милосерден, и мы познаем Его в той мере, в какой получаем Его прощение. Можно ли познать Бога одним лишь разумом? Кто может постичь неизреченные тайны Божественной природы? «Бога не видел никто никогда, – говорит св. Иоанн в прологе, – Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1,18). А как Он открылся нам, грешным людям, больше всего? Через прощение наших грехов. И вот, раскаявшаяся женщина – которая, очевидно, уже совершила личное испытание совести, поняла, Кто такой Иисус, и которой нужно было родиться заново в Духе, – бежит к Спасителю и бросается к Его ногам, положив на землю свою переполненную грехом душу. Иисус прощает ее, и в этот момент она не только возрождается, но и по-настоящему узнает и любит Его. С другой стороны, хозяин дома фарисей знает Иисуса лишь поверхностно. Возможно, он видит в госте просто мудрого учителя, одного из многих. Без просьбы о прощении грехов нет ни встречи с благодатью, ни познания Бога. В раю нет героев, но есть святые, которые просили прощения, и на вершине находятся те, кто на земле просил прощения больше всех.