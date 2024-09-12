Литургические чтения: 18 СЕНТЯБРЯ. Среда XXIV рядовой недели

«Каждый из нас может впасть в тот же грех, что и народ Израильский, в тот же грех, что и Иерусалим, – не заметить посещения Господня. Христос посещает нас каждый день, ежедневно Он стучится в нашу дверь. Слышим ли мы Его, чтобы следовать за Ним, делать добро и молиться хотя бы чуть побольше?» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 17 ноября 2016 г.).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 12,31-13,13

Братья: Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь ещё превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Толкование

Бог есть любовь, и в каждом действии, где есть любовь, пребывает и Бог. Но чтобы предостеречь от заблуждения или недопонимания, апостол Павел объясняет, какие качества должны присутствовать в каждом истинном акте милосердия: любовь должна быть благожелательной, не завистливой, не гордой, не обращать внимания на полученное зло, не наслаждаться несправедливостью и т. д. Кроме того, любовь все оправдывает, на все надеется, все переносит. Порой это непросто: наша испорченная и неочищенная природа упирается, сопротивляется, желая, чтобы лишь другие так относились к нам, а вовсе не мы к ближним. Так давайте же проникнемся Божьим мышлением и попробуем по-настоящему возлюбить своих братьев и сестер: не гневаясь, смиренно, без зависти, не обращая внимания на зло, которое мы видим в другом. Тогда мы откроем для себя новый мир: мир Бога внутри нас, и это будет самым прекрасным открытием в нашей жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 7,31-35

В то время: Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Ибо пришёл Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьёт; и говорите: «в нём бес». Пришёл Сын Человеческий: ест и пьёт; и говорите: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость всеми чадами её.

Толкование

Это единственный раз в Евангелии, когда Иисус называет Себя «Премудростью». Чада Божьи, с простой и искренней верой, узнали голос Небесного Отца во Христе и последовали за Ним, не задавая себе лишних вопросов. Другие же искали тысячу оправданий и закрывали глаза, уши и сердца, чтобы не двигаться: они слышали громкие призывы Крестителя, но не плакали о своих грехах; они слышали кроткий и смиренный голос Спасителя, мягко призывавшего их к обращению, и в ответ насмехались над Ним. Не зря говорится: нет более глухого человека, чем тот, кто не желает слушать. Итак, в этом случае образовались две категории людей: те, кто не желал отступать от своих ошибочных убеждений, и те, кто изменил свой путь, увидев, что проповедующими и творящими чудеса движет любовь. Любовь притягивает, а Иисус – это полнота Божьей любви, но многие предпочитают оставаться в одиночестве ненависти и безразличия. К ним Господь посылает нас каждый день, на работе, дома, в нашем окружении, Он хочет, чтобы и они открыли разум для спасительной премудрости, которая изливается из Божественного сердца Христа.