Литургические чтения: 17 СЕНТЯБРЯ. Вторник XXIV рядовой недели

«Если сострадание – одно из главных слов в лексиконе Бога, то как можем мы отводить взгляд, оставаясь равнодушными к неимущим, одиноким, уязвимым? В этом испытывается наша праведность» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 17.09.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 12,12-14.27-31a

Братья: Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело: так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные; и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки: все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших.

Толкование

В теле каждого живого существа есть принцип, который удерживает все вместе, придает смысл и единство организму и дает ему жизнь. Тело без жизненного принципа было бы всего лишь набором фосфатов, углеводов, жиров и минеральных веществ, как земля или любой микроорганизм. Мы знаем, что у нас есть разные члены и органы, но мы всегда мыслим, как единое целое: я не нога, не ухо, но целый человек, жизненный принцип, мыслящее существо с собственной волей и тысячей идей и проектов. Так и Церковь: у нее много членов, но лишь один жизненный принцип. И этот принцип – не кто иной, как Святой Дух! Нельзя плохо отзываться о Церкви; напротив, мы должны любить ее всем сердцем, ибо она – Невеста Христова и наше собственное тело. Давайте о том, что объединяет ее и делает единой: о Святом Духе. Этот принцип единства находится внутри нас, если мы пребываем в благодати, и поэтому мы находимся в Церкви и являемся самой Церковью.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 7,11-17

В то время: Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились; и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мёртвый, поднявшись, сел, и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.

Толкование

Иисус сострадает матери мальчика, которого несут на кладбище. Подобным образом Он был всем Своим существом вовлечен в воскрешение дочери Иаира, а также Своего друга Лазаря, перед могилой которого Он буквально проливал слезы (Ин 11,35). Христос проявляет власть над смертью, возвращая к жизни тех, кто уже переступил ее порог, демонстрируя перед всеми, что Он – господин душ, возвращающий их в тела законных владельцев. Однако это необычное проявление власти сопровождается милосердным состраданием, глубоким переживанием за человека. В этих смертях Иисус также «созерцал» Свою собственную скорую смерть на кресте, Он все больше погружался в тайну зла и греха, царивших в мире, и сострадал, плакал, переживал, ибо через непослушание человек отделился от Бога. Так и в вечности: Господь Иисус плачет над нами, видя наши грехи, потому что знает, от чего мы отворачиваемся и что теряем. Его высшее желание – вернуть в нас жизнь дуновением Своей благодати. Он может это сделать, поскольку жители Наина осознали, что «Бог посетил Свой народ».