Литургические чтения: 16 СЕНТЯБРЯ. Понедельник XXIV рядовой неде

«Весь Народ Божий призван молиться за власть имущих, избегая гнева и полемики. Правители и церковноначалие окружены как лестью, так и оскорблениями: даже если кое-кто их заслуживает, оскорбления не должны становиться привычкой верующего человека» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 16.09.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 11,17-26

Братья: Не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения; чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? не похвалю. Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, вкусите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт.

Толкование

В самом начале существования Церкви не все понимали, как должно совершаться Таинство Пресвятой Евхаристии. Поскольку Господь сказал: «Сие творите в Мое воспоминание», первые христиане организовывали самый настоящий ужин с различными яствами и напитками, а затем в определенный момент священник призывал имя Христа над хлебом и вином, и они становились Телом и Кровью Господа. Но такой порядок совершения Евхаристии не мог длиться долго, потому что некоторые люди не имели меры с едой и питьем, и в итоге это оказывалось неприличным. Апостол Павел разделил моменты: обычная трапеза проходит дома, а когда мы собираемся вместе, то совершаем обряд и таинство. Это учение применимо и к нам сегодня: всякий раз, вкушая Тело Христово, мы «возвещаем смерть Господа», погружаемся в Его крестную жертву, наделяемся силой Его воскресения, ибо Он передает нам Свою жизнь, которая есть победа жизни над смертью, благодати над грехом. Святая Месса – священный момент par excellence: необходимо приближаться к нему хорошо подготовленными, потому что там мы переходим от мирского к священному, от земного к сверхъестественному.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 7,1-10

В то время: Когда Иисус окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошёл в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин – просить Его, чтобы пришёл исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошёл с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей – сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой. Потому и себя самого не почёл я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идёт; и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашёл Я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.

Толкование

В этом отрывке Писания иудеи проявляют благосклонность к римлянину, и это странно! Действительно, это, пожалуй, единственный случай в Евангелии, когда иудеи хорошо отзываются об иноземных захватчиках. Возможно, в этом есть и свой интерес – сотник построил синагогу за свой счет, – но в любом случае факт остается фактом: римский военный воспринимается благосклонно. Иисус понимает, что римлянин не только щедр, но также имеет необычайную веру в Него. Настолько, что даже не считает себя достойным встретить Учителя, полагая, что Он может исцелять без усилий на расстоянии. Никто из иудеев не считал Иисуса Богом; языческий же сотник, ничего не знающий об иудейском законе, Моисее и обетованиях, сразу же понял, что в Христе есть сила, некое присутствие, нечто «иное», возводящее человека Его на более высокий, сверхчеловеческий уровень. По сути, этот римлянин и язычник почти провозглашает Божественность Христа. Добрый человек глубоко верит в Христа и уповает на Него. И сразу же получает величайший дар чуда.