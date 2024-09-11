Литургические чтения: 15 СЕНТЯБРЯ. XXIV рядовое воскресенье

«Вместе с Петром мы должны радостно исповедовать, что Иисус есть Сын Божий, предвечное Слово Небесного Отца, воплотившееся в человека, чтобы спасти человечество, изливая на него богатство Божьего милосердия. Мир как никогда ранее испытывает потребность в Христе, в даруемом Им спасении, в Его милосердной любви (Папа Франциск, Angelus 19.06.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 50,5-9a

Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Моё, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий Меня. Кто хочет состязаться со Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть подойдёт ко Мне. Вот, Господь Бог помогает Мне: кто осудит Меня?

Толкование

В Ветхом Завете говорится о таинственном, страждущем «слуге Яхве», о невинном, который платит за все. Кто-то из древних комментаторов считал, что этот персонаж действительно пострадает за великое дело, другие же толковали его страдания символически. В Библии Бог явил себя как создатель мира (в Книге Бытия), затем как освободитель народа (в Книге Исхода), далее как законодатель совершенного закона (в различных Книгах Премудрости), чтобы прийти к образу страдающего невинного раба. Когда пришел Иисус, немногие увидели в Нем совершенную реализацию этого образа, и даже сами апостолы, к сожалению, пошли на попятную в момент страстей. Это может произойти и сегодня. Если мы спросим обычных прохожих на улице: «Для чего существует Церковь? В чем смысл Мессы?», то ответы будут разными. Возможно, не все скажут, что смысл Церкви и ценность Святой Мессы – это спасение мира и душ, принесенное в жертву Христом, смиренным «слугой Яхве».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Иак 2,14-18

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.

Толкование

Призыв апостола Иакова весьма важен: вера требует действий. Человек верит во всемогущего Бога, а затем действует в соответствии с этой верой. С другой стороны, Сам Господь называет веру делом: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» – спросили Его однажды иудеи. Иисус ответил: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин 6,28-29). Имеющий веру милосерден во имя Бога, ибо Господь есть любовь. Имеющий веру просит Святого Духа войти в его сердце и преобразить жизнь. Тогда желание видеть других счастливыми становится нашим внутренним побуждением, а потребность служения ближним становится непреодолимой. Это и есть святое дело Бога в нас: милосердие, которое требует конкретного выражения. Если мы чувствуем себя холодными и лишенными любви, давайте приблизимся к огню, чтобы согреться, то есть будем молить Святого Духа, живой огонь, и Он немедленно придет, чтобы превратить нашу немощь в непрерывную деятельность. Давайте никогда не довольствоваться безделием, ибо это несовместимо с христианской жизнью.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 8,27-35

В то время: И пошёл Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Пётр сказал Ему в ответ: Ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нём. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Пётр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её.

Толкование

Познать Христа – это вопрос жизненной важности. Мы все должны знать, кто Он на самом деле: здесь нельзя заблуждаться или обманываться, потому что от этого зависит вся наша жизнь, не только на этой земле, но в вечности, жизнь всех людей во все времена. Если Иисус – Бог и Спаситель, то это имеет огромное значение; если же Он просто человек, все меняется. Христос являет Себя Мессией и Божественным Господом, но мы должны дать Ему согласие нашей веры, иначе Он остается чужим. После того, как мы узнали и приняли Его истину («Ты – Христос!»), Он просит нас целиком участвовать в Его жизни, которая являет нескончаемую жизнь небесную. Чтобы войти в Царство Божье, нужно страдать, ясно и многократно говорит Господь, но затем обещает венец славы. Крест в жизни человека возник не сам по себе, но «вызван» грехом, и Бог показывает Свое величие, страдая за нас, чтобы исполнить миссию Искупителя. Поэтому вера в Иисуса означает жить Его жизнью, терять свою собственную и без страха погружаться в Евангелие и живой огонь Христовой любви.