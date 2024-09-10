Литургические чтения: 14 СЕНТЯБРЯ. Воздвижение Святого Креста

«Крест учит, что в жизни есть поражения и есть победы. Мы должны уметь терпеть поражения, а также наши грехи, ибо Господь заплатил за нас. Терпеть их в Нем, просить прощения в Нем, но никогда не поддаваться искушениям лукавого. Крест – это знак поражения, но и знак нашей победы, ибо на кресте победил Господь» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 14.09.2018).

Воздвижение Святого Креста

Исторически происхождение этого праздника связано с освящением 14 сентября 335 года базилики, построенной императором Константином на Голгофе и гробнице Христа. «Праздник Воздвижения Креста напоминает и, в определенном смысле, делает актуальным воздвижение Христа на кресте. <…> Почему крест и распятый Христос – это дверь в вечную жизнь? Потому что в нем <…> любовь Бога к миру, к человеку, проявляется во всей своей полноте. <…> Крест содержит в себе тайну спасения, потому что в нем возвышается любовь. Это означает возвышение любви до высшей точки мировой истории: в кресте любовь превозносится, а крест в то же время превозносится через любовь. И с высоты креста любовь снисходит на нас. Да: с Креста Господь глубоко склоняется над человечеством. Крест – это как прикосновение вечной любви к самым болезненным ранам земного существования человека» (св. Папа Римский Иоанн Павел II).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 21,4b-9

В те дни: Стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть в пустыне? ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришёл народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.

Толкование

Из этого отрывка следуют два урока. Первый заключается в том, что из зла Господь может извлечь добро. Быть укушенным змеей – болезненный опыт, как и для Бога постоянные жалобы и неблагодарность людей, которые, вместо того чтобы радоваться и благодарить, ропщут и бунтуют. Змей, символ зла, становится элементом исцеления, когда ужаленный грешник смотрит на его медное изваяние. Если мы раскаиваемся, то совершенные нами злые и неправильные поступки становятся трамплином для возвышения, потому что мы признаем себя грешниками и остаемся смиренными. Во-вторых, больному и израненному грешнику нужно просто посмотреть вверх. Это несложно. Его не просят долго ждать, переживать долгое и утомительное выздоровление: достаточно подойти к древку знамени и с доверием и смирением посмотреть на знак, причинивший столько вреда, и тут же исцелиться. В наших реалиях мы тоже призваны взирать на Того, Кто, «вознесенный от земли», привлекает всех к Себе. Приступая к Святому Причастию, мы призваны смотреть, верить, наполнять себя Его Божественным присутствием, любить Господа Иисуса Христа и благодарить Его.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 3,13-17

В то время: Иисус сказал Никодиму: Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.

Толкование

Крест – средство вечного спасения, и достаточно взглянуть на него с верой, чтобы спастись. Движение, описанное Иисусом, – это спуск и подъем: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес»: Сын Божий нисходит и принимает человеческую природу, страдает, умирает и воскресает, дабы все верующие в Него могли «взойти на небо» вместе с Ним после смерти. Крест напоминает об этом восходящем движении: дерево выступает навстречу, на нем висит Распятый, и чтобы взглянуть на Него, нужно поднять взгляд. Все движение духовной жизни заключается в этом взгляде, ибо целиком погружаясь в земные заботы, мы становимся согбенными, мрачными и бесплодными. Крест сегодня превозносится как спасительное событие, позволяющее выйти из земного праха (наших грехов) и принять участие в распятии Христа как в освобождающем событии, как в последнем шаге к небу. Конечно, есть страдания, но если путь – это смерть и воскресение Христа, то все становится светлым. Человек направляется к любви, умирает за любовь, и врата Рая открываются, ибо все в Боге – любовь. «Вознесем сердца!» – призывает верующих литургия Святой Мессы.