Литургические чтения: 13 СЕНТЯБРЯ. Пятница XXIII рядовой недели

«‘Всякое дерево познаётся по плоду своему’: применительно к человеку плод – это его действия, а также слова. Злое слово, сплетни разрушительны, с них начинаются войны. Задумаемся о том, говорим ли мы плохо о других, стараясь создать о них дурное впечатление, действительно ли нам легче видеть недостатки других, чем свои. Постараемся исправиться, хотя бы немного, это будет полезно всем» (Папа Франциск, Angelus 03.03.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 9,16-19.22-27

Братья: Если я благовествую, то нечем мне хвалиться; потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.

Толкование

Спортсмены придерживаются режима аскетизма (не едят определенные продукты, рано ложатся спать, упорно тренируются), чтобы добиться славы первого места и быть прославленными людьми. Завоевание вечной жизни требует подобного отношения. Но чтобы жить аскетично, нужно всегда иметь перед глазами цель – ликование нас самих, Бога и всего Рая в наш последний день. Сегодня, кажется, преобладает мнение, что мы в любом случае будем спасены, но в Евангелии нет этой обнадеживающей вести. Напротив, Иисус призывает, чтобы мы «старались» войти через узкие врата. Точно такие же усилия прилагают спортсмены. Более того, они делают это добровольно, с воодушевлением, мечтая о моменте победы. Победа над страстями, молитва, терпение приближают к славе Божьей. Вот она, христианская жизнь: тренироваться с готовностью, зная, что наш труд созидает Церковь и что конечная слава – за нами. «Если будешь веровать, увидишь славу Божию» (Ин 11,40), – говорит Иисус Марфе перед могилой ее брата Лазаря.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,39-42

В то время: Иисус сказал ученикам притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: «брат! дай, я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоём глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Толкование

Когда Иисус увещает не судить, он тут же добавляет: «Не осуждайте» Наша проблема не столько в суждении, сколько в осуждении. Конечно, мы считаем предосудительными плохие поступки, которые видим в ближнем, и не можем сказать, что тот поступил хорошо, украв что-то в супермаркете, но в нашем сердце тут же возникает осуждение. Именно здесь Господь просит учеников быть снисходительными, ибо, в конце концов, то же самое, что мы осуждаем в ближнем, в большей или меньшей степени совершаем и мы сами. Все мы грешники и все нуждаемся в Божьем прощении. Возможно, нас окружают люди, которые богохульствуют, которые живут вдали от Бога, которые отвергают Церковь. И что же нам делать? Обрекаем ли мы их всех на ад? Разве их души не стоят столько же, сколько и наши? Разве у них отнята возможность, раскаявшись, стать святыми? Пока есть жизнь, есть и надежда, и нужно делать все, чтобы привести людей к познанию Господа, дабы они открыли Ему свои сердца. Для этого, заявляет Иисус, необходимо удалить бревно из глаза, очистить совесть, осознать, что мы – первые грешники, как сказал св. Павел. Получив милость, мы в свой черед должны становиться милосердными по отношению к другим.