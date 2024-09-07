Литургические чтения: 12 СЕНТЯБРЯ. Четверг XXIII рядовой недели

«Сегодня будет полезно подумать о врагах – полагаю, что у каждого есть тот, кто причинил ему зло. Помолимся же о нем. Попросим Господа даровать нам благодать любить недругов, оставив логику ‘око за око, зуб за зуб’. Христианин должен молиться о своем недруге только так: ‘Господи, благослови его и научи меня любить его’» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 19.06.2018).

Святейшее Имя Марии: имя, вселяющее блаженную надежду.

Наряду с именем Иисуса верующие почитают имя Его Матери, Марии. Особенно предан ее имени был св. францисканец Максимилиан Кольбе, который добавил имя Марии к своему имени, став Максимилианом Марией. Он рекомендовал своим монахам часто призывать имя Небесной Матери во время трудов: «Перед работой произносите ‘Мария’, чтобы делать ее с любовью. Особенно когда сталкиваетесь с трудной задачей, если не знаете или не можете: Мария!». Далее он говорит: «Если бы Люцифер мог призвать Пресвятую Деву для своего спасения, то при одном только слове ‘Мария’ он бы мгновенно попал в рай. Тем более человек, пусть даже в самые тяжелые и отчаянные моменты жизни». Ему вторит св. Антоний Падуанский, который называет имя Марии сладким, восхитительным, утешающим грешника, и вселяющим блаженную надежду: «Мария – путеводная звезда, светлый путь, ведущий в гавань тех, кто все еще находится во власти бурных волн. Имя, любимое ангелами, страшное для демонов, спасительное для грешников, сладкое для праведников». Давайте же чаще призывать имя Небесной Матери.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 8,1b-7.10-13

Братья: Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много; но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.

Толкование

Апостол Павел некогда был фарисеем и хорошо знал жесткость своих бывших «коллег». Святой Дух в воскресшем Христе призывает верующих к свободе, и святой Павел, освобожденный Христом, дорожит этой ценностью. Необходимо любить, а чтобы любить, нужно быть гибким и прощающим по отношению к братьям и сестрам, которые еще находятся на пути. Это и есть утонченное милосердие, которое движет христианином. Никакой строгости. Что касается грехов, то да, мы должны быть ясны и ни в коем случае не позволять им поселиться в сердцах людей и в христианских общинах, но что касается других вещей, то мы все на пути. Возьмем друг друга за руку, вместе пойдем к полноте истины, с мягкостью и пониманием. Христиане, как альпинисты, связаны друг с другом, и в восхождении к небу мы помогаем друг другу.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,27-38

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших; благотворите ненавидящим вас; благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

Толкование

Эта страница из Евангелия от св. Луки – подлинное удостоверение личности христианина, живущего по закону Божьему, закону любви. Любовь бескорыстна и не ищет собственной выгоды, ибо мы созданы по образу и подобию Бога и выражаем свою человечность именно в любви к ближнему. Живя, как говорит Иисус, для другого, мы по-настоящему реализуем собственную человеческую природу и становимся счастливыми. Странно, но факт: лишь отдавая себя, мы созидаем себя; только опустошая себя, мы наполняем себя. Знаменитый миланский промышленник Марчелло Кандиа бросил все и отправился служить прокаженным в Бразилию: он поехал богатеть, посвящая себя прокаженным на другом конце света. Нам не нужно заходить так далеко, но понятно, каким должен быть наш день: искать любой возможности любить ближнего, делая ему добро. Это и есть настоящее счастье, потому что любовь делает нас похожими на Бога, ведь Бог есть любовь.