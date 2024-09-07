Литургические чтения: 11 СЕНТЯБРЯ. Среда XXIII рядовой недели

«Если бы в наших общинах было больше нищих духом, то было бы меньше раздоров, разногласий и споров. Смирение, как и любовь, является одной из важнейших добродетелей для мирной жизни в христианских общинах» (Папа Франциск, Angelus 29.01.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 7,25-31

Братья: Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединён ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жён должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.

Толкование



Рассуждение святого Павла о женатых людях может показаться странным: «Имеющие жён должны быть, как не имеющие». Вряд ли стоит давать такой совет сегодняшним мужьям-христианам! Но в контексте общего рассуждения Павел прав. Вспомним другое высказывание апостола из Послания к Колоссянам: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего» (Кол 3,1). Давайте задумаемся, к какой реальности принадлежит брак, – к земной или небесной? И к той, и к другой: человек живет в конкретности повседневного, но устремлен к конкретности вечного. Священное Писание призывает видеть все и переживать все как нечто частичное, временное, поскольку окончательная реальность – это Царство Божие, а конечная победа над грехом – совершенное общение святых в Раю. Обладая первыми плодами Святого Духа, на земле мы находимся в путешествии, устремленные к цели, но еще не достигшие ее. Здесь же супруги живут вместе, любя друг друга и создавая своей любовью условия, чтобы жить вечно совершенной любовью в Царстве Небесном.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,20-26

В то время: Иисус, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом; ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне; ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне; ибо воссмеётесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь; ибо велика вам награда на небесах: так поступали с пророками отцы их. Напротив горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.

Толкование

Между Царством Божьим и миром пропасть очевидна. Есть жизнь во Христе, где нашими действиями руководит Святой Дух, и есть дух мира сего, подчиняясь которому, человек строит всю свою жизнь вокруг удовольствий и выгоды. Иисус призывает сынов Царства находить блаженство в болезненных моментах (в нужде, в несчастье, в ненависти со стороны других), уверяя, что за это терпение и крепость будет награда. «Весь мир лежит во зле» (1 Ин 5,19), – и это особенно нужно помнить богатым, пресыщенным, тем, кто слишком доволен собой, но не обращает внимания на боль других. Этим людям Иисус говорит, что после смерти их ждут горькие сюрпризы. Не будем удивляться суровым словам Господа: Он знает, что высшее благо – это вечная жизнь, и учит, как к ней прийти: прощением, смирением, любовью и самоотдачей. Все это обретается молитвой и верой. «Блажен ты» и «горе тебе» – все это слова любви и утешения: они означают, что мы действительно важны для Христа, что наша маленькая жизнь действительно имеет для Него значение.