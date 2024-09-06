Литургические чтения: 10 СЕНТЯБРЯ. Вторник XXIII рядовой недели

«Господь Иисус пришел на землю проповедовать и спасти в каждом человеке все человечество. Он проявляет особую благосклонность к раненным душой и телом: к бедным, грешникам, одержимым, больным, отверженным. Он – врачеватель душ и тел, Добрый самарянин для человека. Он – истинный Спаситель» (Папа Франциск, Angelus 08.02.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 6,1-11

Братья: Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.

Толкование

Святой Павел продолжает наставления христианской общине Коринфа. На этот раз он говорит о ссорах, возникших среди верующих, и увещевает их, чтобы все разрешилось мирно в самой общине, без подачи жалоб и обращения в гражданские суды. В этом вопросе апостол всегда был строг: он знает, что дьяволу прежде всего нравится сеять раздоры, создавать разделения и разногласия в общине. Чтобы усилить свой аргумент, Павел приравнивает ссоры к более серьезным грехам, таким как прелюбодеяние, воровство, содомия, и говорит, что ссорящиеся так же не наследуют Царства Небесного. Велики требования Божьи! По-настоящему важно согласие в общине христиан, а это значит уметь сдерживать язык, выслушивать доводы другого, переносить обиды, преодолевать с милосердием любые противоречия. Когда верующие по-настоящему любят друг друга, там действительно присутствует Бог.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,12-19

В те дни взошёл Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них Двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему; потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

Толкование

Великие решения всегда требуют подготовки и молитвы. Сам Иисус дает пример этого: когда Ему нужно было избрать Двенадцать апостолов, Он прежде всего удалился и молился всю ночь, не обращая внимания на усталость и сон. Он уже знал, кого изберет, так зачем же Ему молиться? Конечно, не для того, чтобы разрешить какие-то сомнения относительно кандидатур, но чтобы призвать на них Святого Духа, вверить их Небесному Отцу, испросить для них все милости, необходимые для служения и апостольства. Это учит связывать каждое важное решение в нашей жизни с молитвой. Всю ночь напролет! Это значит, что молитва должна занимать в нашей жизни первостепенное место и иметь первостепенное значение. Господь был настолько, так сказать, «пропитан» молитвой, что как только Он сошел с горы, Его сила сразу же излучилась на тех, кто прикасался к Нему, совершая в них мгновенные исцеления. Возможно, мы слишком мало верим в нашу молитву.