Литургические чтения: 26 СЕНТЯБРЯ. Четверг XXV рядовой недели

«Всё суета, всё – туман, все – дым, говорит Екклесиаст. На самом же деле его постоянные колебания между смыслом и бессмыслицей являются ироническим отображением познания жизни, оторванного от жажды справедливости, гарантом которой является Божий суд. А заключение книги указывает на выход из испытания: ‘Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека’ (12,13). Вот совет, который поможет решить проблему» (Папа Франциск, Общая аудиенция 25.05.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Екк (Qoh) 1,2-11

Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идёт ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи – в труде; не может человек пересказать всего; не насытится око зрением; не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Толкование

Книга Екклесиаста обращена не только к верующим, но ко всем: Бог обращается даже к тем, кто не знает Его напрямую. Правила, описанные в этой книге, призывают всех людей не абсолютизировать события и ценности настоящего времени, ведь мы не будем жить вечно на этой земле. Здесь мы находимся в своего рода «преддверии», а нашей истинной обителью после смерти станет Царство Божье. Книга Екклесиаста готовит к этому, вот почему она касается и нас, христиан. Здесь, на земле, нет ничего окончательного, но все указывает на что-то другое. Например, итальянский поэт Джакомо Леопарди всю свою жизнь только и делал, что взывал, искал, умолял о Присутствии, которое он не мог увидеть воочию. Человеку свойственно «естественное желание видеть Бога», говорил св. Фома Аквинский. Но об этом уже было заявлено в поэтической форме в этой самой книге Екклесиаста, еще до пришествия Христа.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,7-9

В то время: Услышал Ирод четвертовластник о всём, что делал Иисус, и недоумевал: ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мёртвых; другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Котором я слышу такое? И искал увидеть Его.

Толкование

Ирод хотел увидеть Иисуса. Он был заинтригован, так как слышал много интересного об этом проповеднике, постоянно творившем чудеса. Хотя царь и не помышлял об обращении, его состояние души напоминает о тексте из Екклесиаста, который литургия предлагает сегодня в первом чтении. Ирод тоже, очевидно, искал нечто новое, что-то иное, дабы наполнить свою жизнь смыслом. Мы знаем, как он (все еще находясь в ловушке темных сил) не захотел отпустить Иисуса, когда ему представилась возможность встретиться с Ним, но желание «увидеть Иисуса» само по себе является спасительным началом. Дай Бог, чтобы сегодня каждый захотел увидеть Иисуса! Мы все знаем, что можем встретить Его в Святых Таинствах, в Священном Писании, знаем, что Он обитает в великолепии творения и в сердцах людей, которые любят Его и служат Ему. Но также известно, что дьявол, плоть и сей мир делают все возможное, чтобы помешать людям обрести правильный путь. Мы должны показывать истинный путь своим праведным поведением и любовью к людям. Не будем забывать: нашего свидетельства ждут те, кто хотят «увидеть Иисуса».