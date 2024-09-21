Литургические чтения: 24 СЕНТЯБРЯ. Вторник XXV рядовой недели

«Чтобы следовать за Иисусом, нужно слушать Слово Божие и исполнять его. Христианская жизнь состоит именно из этого. Все просто. Возможно, мы сами немного усложнили ее своими пояснениями, которых никто не понимает, но христианская жизнь заключается в том, чтобы слушать Слово Божие и исполнять его» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 23.09.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Притч 21,1-6.10-13

Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, – грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком – мимолётное дуновение ищущих смерти. Душа нечестивого желает зла; не найдёт милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым; и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого: как повергаются нечестивые в несчастие. Кто затыкает ухо своё от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет услышан.

Толкование

В Ветхом Завете часто звучит эта тема: чтобы воздать должное Богу в поклонении, необходимо праведное намерение, чистое сердце, готовность серьезно исполнять закон, полученный от Моисея, и милосердие к ближнему. Если Бог на последнем месте, бесполезно полагать, что в порядок все приведет поход в храм и принесение предписанных жертв. Поэтому в Книгах Премудрости часто встречаются образы нечестивцев и праведников; эти выражения не всегда понятны сразу, но общая картина ясна: нечестивец заботится лишь о себе, о своем благополучии и удовольствии; праведник, прежде чем действовать, задается вопросом о воле Божьей, внимательно изучает Писание, ориентируется на совершение поступков, превозносящих любовь Бога и Его величие. В конечном итоге праведник – смиренный, послушный, простой человек, а значит, довольный тем, что замыслил для него Бог. Но кто же этот человек, определяемый в Евангелии как «праведник»? Это святой Иосиф, у которого не было другой цели в жизни, кроме как всегда исполнять волю Божью.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 8,19-21

В то время: И пришли к Иисусу Матерь и братья Его; и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его.

Толкование

Некоторые родственники и близкие Господа Иисуса не могли понять, почему Он оставил родных и ремесло плотника, чтобы отправиться бродить и раздражать правящие классы страны. Во имя семейных уз, у которых тоже были свои правила и права, родственники призывают Иисуса к порядку. Богоматерь идет с ними, но Она хорошо знает, что новая семья Христа – это и Ее семья, и позже Ее назовут Матерью Церкви, ибо в этой семье Мария – настоящая матерь. Иисус не дрогнул и заявил, что новая семья – это та, которая сплочена вокруг Него ради вечной жизни, и поэтому она дороже. Нельзя отрицать кровные узы и любовь к родственникам, но то, что действительно делает нас братьями между собой и детьми одного Отца, – это Крещение, это Евхаристия, это послушание Богу и христианская жизнь, которая есть любовь, радость и мир в Святом Духе.