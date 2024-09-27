Литургические чтения: 30 СЕНТЯБРЯ. Понедельник XXVI рядовой недели

«Ученик Господа должен не только служить малым, но и осознать себя таким же малым. Осознание собственной незначительности, осознание того, что все мы до единого нуждаемся в спасении, необходимо для встречи с Господом. Это первый шаг к тому, чтобы открыть себя Христу, однако мы часто забываем об этом» (Папа Франциск, Angelus 03.10.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иов 1,6-22

И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришёл и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу, и сказал: я ходил по земле, и обошёл её. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу, и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и всё, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку Твою, и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот, приходит вестник к Иову, и говорит: волы пахали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне, и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Ещё он говорил, как приходит другой, и сказывает: огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Ещё он говорил, как приходит другой, и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами, и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Ещё этот говорил, приходит другой, и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, большой ветер пришёл от пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал, и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю и поклонился, и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно! Во всём этом не согрешил Иов, и не произнёс ничего неразумного о Боге.

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Толкование

Вступление к Книге Иова закладывает основу для всего последующего повествования. После благополучной жизни праведник переживает утрату и боль, причем происходит это самым радикальным образом: он теряет все, буквально все. Но у него хватает мудрости истолковать свою ситуацию как Божье попущение: если ранее Всевышний каким-то образом благоприятствовал процветанию, то теперь Он допустил несчастье; в любом случае, да будет благословенно имя Господа. В следующих главах мы увидим, как Иов пытается понять, почему с ним все это произошло; пока же мы учимся у этого человека (который даже не принадлежал к израильскому народу) приближению к тайне страдания: видеть в нем не проклятие, а решение, новую возможность начать все сначала, познать Бога таким, какой Он есть на самом деле. Концовка книги будет великой именно потому, что она основана на смирении и терпении Иова. Так и мы, попадая в неблагоприятные ситуации и внезапные горести, должны немедленно спросить себя, как это сделал Иов: «Что хочет сказать мне Господь через это испытание?». Бог не замедлит ответить должным образом, в этом можно не сомневаться.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,46-50

В то время: Пришла ученикам мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред Собою, и сказал им: кто примет сие дитя во имя Моё, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему; потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не запрещайте; ибо кто не против вас, тот за вас.

Толкование

Изгнать дьявола можно, даже не принадлежа к числу посланников (слово «апостол» означает «посланник»): нужно лишь иметь правильное намерение, то есть видеть благо страждущего человека и взывать к имени Иисуса со смирением и упованием. Мы не должны эгоистично присваивать блага, которые Господь хочет нам дать, потому что, если мы будем злоупотреблять ими, они обернутся против нас. Отсюда следует, что истинная христианская сила проявляется, когда душа опустошена, когда душа полна упования, осознает свое ничтожество и знает, что все блага всегда исходят от нашего Творца. Святые – это взрослые с сердцем ребенка, это грешники, знающие меру своей убогости, но безгранично уповающие на силу Бога; они умеют совершенно искренне просить прощения за свои грехи, зная, что одно дело милосердия стирает множество грехов. Дело всегда в сердце. «Я смотрю на намерение, а не на действие», – сказал однажды Господь Слуге Божьей монахине Хосефе Менендес. Если намерение чистое и святое, если цель благая, то мы можем быть уверены: наша просьба достигнет небес и Бог будет действовать согласно Своей воле и замыслам любви.