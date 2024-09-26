Литургические чтения: 28 СЕНТЯБРЯ. Суббота XXV рядовой недели

«Каждый из нас наверняка думает: ‘Что со мной будет? Каким будет мой крест?’. Мы этого не знаем, но он будет! Мы должны просить Пресвятую Богородицу, стоявшую рядом с распятым на Кресте Иисусом, о благодати не бежать со страхом от креста, когда он придет» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 28.09.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Екк (Qoh) 11,9-12,8

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоё радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжёлые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!» Доколе не померкли солнце и свет и луна и звёзды, и не нашли новые тучи вслед за дождём. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жёрнова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветёт миндаль; и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; – доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его. Суета сует, сказал Екклесиаст, всё – суета!

Толкование

В этом отрывке из Книги Екклеcиаста описывается старость и содержится призыв мудро проживать разные времена жизни. Молодой человек должен помнить, что все в этом мире проходит, поэтому нельзя жить, считая себя всемогущим и вечно молодым: нужно найти «Создателя в дни юности». Такова мудрость, которая требуется от молодого человека. А как же старик? Неужели его жизнь – это лишь сожаление об ушедшем времени? Леопарди говорил, что старость – худшее из зол, ибо она сохраняет желания, но отнимает силы для их удовлетворения. В противовес ему о. Диво Барсотти заявляет, что старость – это, скорее, великая благодать, потому что человеку, уже не способному почти ни на что, дается возможность открыть себя для Царства Небесного. Вы хуже слышите? Хуже видите? Ходите с трудом? Все это, говорит священник, – призыв Бога обратить ваш взор к вечному и оставить мирское, не ворча и не удручаясь, а с благодарностью. Старость – это время жизни, когда нужно не оглядываться назад, а стремиться вперед. И даже больше того – на склоне лет необходимо устремляться ввысь.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,43b-45

В то время: Когда все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его; а спросить Его о сем слове боялись.

Толкование

Это один из немногих случаев, когда наставник Иисус требует от Своих учеников, апостолов, точного и полного внимания. «Вложите вы себе в уши слова сии»: это слова Учителя, излагающего основной, необходимый, важный принцип для понимания всего последующего. Но ученики не поняли. Для них было невозможно, чтобы Царь и Господь, Бог, ставший человеком, отдал Себя в руки злых людей. Они не понимали не потому, что это было слишком сложно, а потому, что не принимали новизны Божьих действий. Если бы мы были на месте этих учеников, что бы мы подумали? Давайте поставим себя на их место. Возможно, и у нас сегодня есть представление о Боге, которое не соответствует действительности. Принимаем ли мы, что Бог и Евангелие могут явно противоречить нашим мыслям, исправляя нас? Принимаем ли мы страдания как возможность присоединиться к Спасителю в тайне креста? Если мы сопротивляемся, то в повседневной жизни мы тоже «не понимаем», даже если все прекрасно знаем. Истинное обращение означает войти в мир Божий и поступать так, как поступал Христос, пережить очевидные поражения, дабы смириться и почувствовать, что нас поддерживает лишь Божественная благодать.