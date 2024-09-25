Литургические чтения: 27 СЕНТЯБРЯ. Св. Викентий де Поль

«Этот вопрос – ‘Кто Я для вас, для тебя?’ – можно понять только после долгого пути, пути благодати и греха, пути ученичества. Иисус не сказал Петру и апостолам ‘Изучи Меня!’, но сказал ‘Следуй за Мной!’. Следуя за Иисусом, мы лучше Его узнаем. Для этого мы должны не изучать Христа, а быть Его учениками» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 20.02.2014).

Жизнь святого Викентия де Поля (1581-1660) была полностью посвящена бедным, которых он называл «нашими господами и хозяевами». Он был настолько убежден, что Бог присутствует в бедных, что часто повторял своим монахиням: «Десять раз в день ходите к больным, и десять раз вы встретите Бога». Его миссия вместе с ближайшими сотрудниками - быть орудием огромного отеческого милосердия Божьего, которое хочет поселиться в душах и распространяться из них в мир. Пример Викентия заразителен. Тысячи людей предоставили себя в его распоряжение, чтобы устроить настоящую мобилизацию милосердия, которая вскоре охватила не только всю Европу, но и Китай и Мадагаскар. Его неутомимая евангельская сила привела к созданию нескольких фондов. Невозможно сказать, сколько добра сделал святой для Церкви. Не было такой категории несчастных людей, которым бы он не помог. Не все основанные им учреждения были успешны, но те, чья деятельность была плодотворна, укоренились и имели ошеломляющий успех не только в его время: ведь и сегодня его последователи в различных формах продолжают вдохновлять Церковь на милосердную любовь к нуждающимся.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Екк (Qoh) 3, 1-11

Всему своё время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Всё соделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.

Толкование

Екклесиаст мудро призывает нас делать все правильно, не торопясь и не теряя чувства меры. Время дано нам для того, чтобы прожить его в полной мере, полностью погружаясь в то, что мы делаем. Плачем ли мы вместе со скорбящими? Это время для сострадания, и нам не нужно думать о том, что мы будем делать полчаса спустя. Настало ли время для объятий? Мы должны обнимать искренне. Настало ли время молчать? Давайте делать это осознанно. И так далее. Это спокойствие и безмятежность в ситуациях, которые происходят с нами в течение дня, особенно необходимы современному человеку, который живет с постоянным чувством нехватки времени, он все время спешит. Между тем, единственное время, в котором мы находим Бога (в вещах, в ситуациях), - это настоящее, это «здесь и сейчас». Прошлое уже прошло, будущее еще не наступило, и мы даже не знаем, будем ли мы живы сегодня вечером. Поэтому давайте научимся жить полной мерой в настоящем, чтобы ощутить присутствие Бога, сказавшего нам: «Я с вами во все дни» (Мф 28, 20).

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9, 18-22

В одно время, когда Иисус молился в уединённом месте, ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня народ? Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Пётр: за Христа Божия. Но Он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.

Толкование

В то время как Ирод во вчерашнем Евангелии просто хотел увидеть Иисуса, скорее, из любопытства, чем из желания обратиться в веру, у апостолов была реальная возможность по-настоящему познать Господа. Личность Христа раскрывается постепенно. Поначалу Двенадцать следовали за Тем, Кто творил чудеса, Кто последовательно проповедовал чудесное учение о любви Бога и человека, Кто наполнил смыслом все сущее. Но все же какой-то частички не хватало. Мы знаем это: Иисус - Спаситель, единственный, кто может соединить нас с Отцом, если мы покаемся в своих грехах; апостолы еще не могли представить себе истинную миссию Агнца Божьего - быть принесенным в жертву на Кресте и воскреснуть из мертвых. Петр с восторгом восклицает, что Иисус - Христос, помазанник Божий, Мессия, посланный Отцом для избавления Израиля. Это правильный ответ. Но апостолам нужно было подняться на ступеньку выше и понять, что спасение не имеет ничего общего с политикой, а касается всех людей всех времен и состоит в том, чтобы исполнять одну миссию - смерти и воскресения, сражаться не с римлянами, а с дьяволом, не за человеческое царство, а за Царство Божие. В конце концов Петр поймет это и примет распятие из любви к своему Учителю.