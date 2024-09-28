Литургические чтения: 1 ОКТЯБРЯ. Св. Тереза Младенца Иисуса

«Иисус одинок на Своем пути к Иерусалиму, Он будет одинок до самого конца. Добавим к этому разбежавшихся учеников и предательство Петра… Тем не менее Господь исполнен решимости всегда идти вперед. Давайте сегодня проведем несколько минут перед Распятием, чтобы в нашем воображении увидеть Христа, решительно идущего к Иерусалиму; попросим о благодати смело последовать за Ним» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 03.10.2017).

Св. Тереза Младенца Иисуса, дева и Учитель Церкви

Только в 1956 году, когда рукописи Терезы из Лизье были опубликованы полностью, миру открылась необыкновенная личность этой молодой женщины. Тереза родилась в Алансоне 2 января 1873 года и выросла в семье, где вера передавалась с радостью и нежностью. Будучи самой младшей из детей, она также была любимицей семьи, не зная ни в чем отказа. Не обошлось, конечно, и без страданий: потеря матери (когда Терезе было всего 4 года) глубоко затронула девочку, поставив под угрозу ее здоровье и эмоциональное равновесие. В 1883 году она даже рисковала умереть от тяжелой болезни, но 13 мая внезапно выздоровела и сказала, что статуя Богоматери, поставленная в ее комнате, улыбнулась ей. Однако страдания сделали ее слишком застенчивой и замкнутой. В рождественскую ночь 1886 года она чудесным образом вновь обрела безмятежность и непосредственность своего детства; Тереза говорит об этом как об «обращении», дарованном ей Младенцем Иисусом. Совсем юной она почувствовала непреодолимое влечение к созерцательной жизни, убедившись в абсолютной действенности молитвы о нуждах апостольства. Более того, она сразу же проверила эту действенность на практике, «добившись» от Бога – через молитву и жертвенность – обращения известного преступника того времени, направлявшегося на виселицу и до последнего отказывавшегося от всякого религиозного утешения. В апреле 1888 года она наконец смогла реализовать свое желание и поступила в монастырь кармелиток в Лизье, приняв имя Терезы Младенца Иисуса и Святого Лика – имя, выражавшее программу всей ее жизни. Хотя она жила в стенах монастыря, ее взгляд охватывал весь мир, и она хотела бы побывать в каждом месте. Она хотела бы стать мученицей, апостолом, миссионером, врачом. Читая 12-ю главу Первого послания к Коринфянам, она нашла ответ и воскликнула: «Мое призвание – любовь! В сердце Церкви, моей Матери, я буду любовью». Юная монахиня немедленно приступила к исполнению обретенной миссии, сея повсюду любовь: она осознала, что, служа людям, которые живут рядом с ней в монастыре, можно достичь края земли. Поэтому она с искренней любовью и бесконечным терпением стала относиться к сестрам-монахиням, особенно к тем, с которыми ей было труднее всего общаться. Она обходилась с ними с глубочайшей нежностью, и намёком не давая понять, что своим поведением они заставляли ее тяжело страдать. На смертном одре она сказала: «Мне кажется, я никогда не проводила и трех минут без мыслей о Господе». Святая скончалась от туберкулеза 30 сентября 1897 года в возрасте всего 24 лет.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иов 3,1-3.11-17.20-23

Открыл Иов уста свои, и проклял день свой. И начал Иов, и сказал: Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «зачался человек»! Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал; спал бы, и мне было бы покойно, с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром; или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. На что дан страдальцу свет, и жизнь огорчённым душою, которые ждут смерти, и нет её, которые вырыли бы её охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?

Толкование

Иов выплескивает свою горечь в резких выражениях. Он чувствует, что на его жизнь обрушилась катастрофа, у него больше нет никакого проблеска света или надежды. Однако сначала он реагировал на происходящее положительно, произнося знаменитое выражение: «Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1,21). Неужели теперь он изменил свое мнение? Нет. Подобная вспышка эмоций порой случается со всеми: это время печали, это ситуация, в которой крайне сложно найти что-либо, кроме причины страданий. Когда человеческое сердце погружено в море скорби, необходимо позволить горечи вырваться наружу, ведь когда мы страдаем, мы страдаем. Бог уважает эту боль. Позже Он вмешается, а пока Он уважает ее. Давайте и мы научимся: когда наш друг испытывает сильную боль, прежде чем давать советы, давайте приблизимся к нему и позволим ему излить свои чувства, не осуждая. Позже мы сможем высказать свое мнение, а пока мы рядом со страдальцем, в молчании.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,51-56

Когда приближались дни взятия Иисуса от мира, Он восхотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него, но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришёл не погублять души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение.

Толкование

Апостолы пешком обошли весь Израиль вдоль и поперек, благовествуя в селениях. К вечеру они уставали и, очевидно, нуждались в отдыхе и пополнении сил. Если их не принимали, им приходилось снова отправляться в путь ночью, идти в другую деревню и надеяться найти постоялый двор на двенадцать или более человек. Можно понять недовольство Иакова и Иоанна. Не будем к ним слишком суровы. Конечно, их слова преувеличены (огонь с неба – это слишком), но мы должны понимать душевное состояние усталых людей, которым просто нужно место, где можно выспаться. Обратим внимание на терпение Иисуса: Он не вздыхает, не упрекает и даже не обличает жителей селения; Он просто принимает невзгоды и идет дальше, целиком предав Себя в руки Небесного Отца: если нельзя остаться в этом селении, значит, так тому и быть; это не должно лишать мира в сердце. Но мир исчез из сердец Иакова и Иоанна, которые ещё утром проповедовали любовь, общение, терпение. Когда рукополагается дьякон – тот, кто призван служить в Церкви, – ему вручают Библию, и этот жест сопровождается словами епископа: «Живи тем, чему учишь». То, что мы проповедуем, давайте сначала сами воплотим на практике.