Кард. МакЭлрой: ненасилие ‒ основа католического учения о мире

29 сентября в Риме кардинал МакЭлрой примет участие в открытии Католического института ненасилия Pax Christi International. Институт ставит своей задачей продвигать идеи миротворчества и ненасилия по всему миру, с особым акцентом на поиск мирных решений для самых сложных конфликтов.

Оксана Тыниченко — Град Ватикан

С тех пор как святой Августин в IV веке заложил моральные принципы «справедливой войны», христиане не прекращают обсуждать этот непростой вопрос. Кардинал Роберт МакЭлрой утверждает, что, несмотря на возможные моральные обоснования, идея справедливой войны не соответствует духу Евангелия. «В католической традиции, — подчёркивает он в интервью Vatican News, — теории справедливой войны занимают второстепенное место. Главное для нас — это стремление вовсе избежать войны». По его мнению, слишком часто это учение использовали для оправдания насилия, и это является серьёзной проблемой.

Иерарх напомнил, что мир — не просто прекращение военных действий; настоящий мир строится на уважении достоинства каждого человека и укреплении солидарности между народами. Ненасильственное решение конфликтов, по его словам, обеспечивает более прочный и длительный мир, чем тот, который достигается силой или военными победами. В этом контексте важно активное ненасилие, которое должно стать центральной частью католического богословия о войне и мире.



Кардинал МакЭлрой отметил великое наследие Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, которые своим примером показали миру силу ненасилия. Концепция ненасилия и сегодня обсуждается не только в католической среде, но и в регионах, где католическая община не является главенствующей, подчеркнул иерарх.

Институт Pax Christi намерен объединить представителей из различных уголков мира, включая Палестину и Южный Судан, где до сих пор продолжаются конфликты, многие из которых игнорируются международным сообществом, особенно странами северного полушария. Работа института будет основываться на идеях Святейшего Отца, изложенных в энциклике Fratelli Tutti. Папа Франциск неоднократно подчеркивал необходимость обратить внимание на тех, кто находится на периферии мировых процессов. «Нашему безразличию должен быть положен конец», — заявил иерарх, добавив, что Церковь и мир в целом должны отказаться от системы неравного статуса регионов, где одни страны считаются более значимыми, чем другие. Это противоречит Евангелию и ведет к углублению глобальных кризисов, отметил кардинал МакЭлрой.