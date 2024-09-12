Ирак: католики и православные вместе отмечают Праздник Креста

В Анкаве, предместье иракского города Эрбиль, католики и православные - верные Сирийской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока -вместе готовятся к празднованию Воздвижения Святого Креста 14 сентября.

Федерико Пиана - Град Ватикан

«Праздник Креста», в котором принимают участие сотни христиан, начался 9 сентября. В этот день верующие прошли торжественной процессией с большим деревянным крестом к храму Ассирийской Церкви Востока во имя святого Иоанна Крестителя.

Христиане разных конфессий впервые священнопразднуют в таком составе, ставя акцент прежде всего на том, что их объединяет. По словам архиепископа халдейской католической епархии Эрбиля Башара Матти Варда, праздник Воздвижения Святого Христа всегда отмечался каждой конфессией по отдельности.

Ежедневно в храме одной из конфессий-участниц проходит совместный молебен; на улицах Анкавы в обрамлении праздничных огней и декораций проводятся встречи культурного характера.