В Ассизи обсудят пророческую роль диаконов

С 5 по 8 августа в Ассизи уже в 29-й раз будет проходить общенациональный симпозиум, организованный Общиной диаконства в Италии. Встреча открыта для епископов, пресвитеров, диаконов, монашествующих и мирян.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Тема нынешнего симпозиума – «Диаконы, пророки и сеятели надежды». Она будет раскрыта в свете четырех основных категорий: беженцы, бедные, планета и мир.

Работы симпозиума откроют епископ Кассано-алл-Йонио Франческо Савино, вице-президент Итальянской епископской конференции, и Энцо Петролино, председатель Общины диаконства в Италии.

Затем состоятся три сессии: первая будет посвящена диаконству и надежде, вторая – диаконству и пророчеству, третья – диаконству и синодальности.

Встреча пройдет под эгидой епархии Ассизи и движения Laudato si’. Среди докладчиков – кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, Патриарх Иерусалимский для католиков латинского обряда, который выступит на тему мира; архиепископ Рино Физикеллаа, пропрефект Департамента евангелизации, - он посвятит свой доклад диаконству в свете пророчества и надежды; и Дени Муквеге, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года.