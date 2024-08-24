Украина: как Церковь празднует День независимости

Епископ Луцка и президент Конференции епископов латинского обряда Украины Виталий Скомаровский рассказал ватиканским СМИ, как Католическая Церковь отмечает День независимости Украины от Советского Союза, наступившей 24 августа 1991 года. Сегодня этот праздник проходит в условиях полномасштабной войны, продолжающейся ровно 2,5 года.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Тридцать три года назад обретение независимости произошло мирным путем, в отличие от некоторых других бывших советских республик, например, стран Балтии. Украина обновила государственные символы: флаг, гимн. Все это воспринималось как должное, рассказывает епископ Скомаровский. Сегодня же украинский народ платит за независимость высокую цену:

«Раньше мы праздновали, но не понимали до конца, что на самом деле отмечаем, не ценили то, что у нас было. Теперь же мы боремся за эту независимость и платим за нее очень высокую цену. Для нас же, верующих, это всегда дни молитвы, глубокой молитвы, дабы Бог сохранил нашу независимость, даровал мир и благословил нас».

В этот день возносится и молитва о павших на войне: «Мы молимся за них, молимся об их душе, молимся всегда», - рассказывает иерарх. Верующие молятся и о тех, кто переживает утрату, не ограничиваясь молитвой, но оказывая также конкретную помощь: «В реализацию этих проектов вовлечены люди со всего мира. Я думаю, что это тоже дар Божий, и мы за это благодарны», - подчеркивает владыка Виталий.

Он поделился своими воспоминаниями о переходе от советского режима к свободе: уже в конце 80-х появились ростки этой свободы, и католикам наконец разрешили открывать приходы и возводить храмы. Однако это был и период экономического кризиса, из-за которого многие были разочарованы, утратив прежнюю стабильность. Однако верующие были счастливы, ведь теперь они могли свободно и без страха исповедовать собственную веру. У епископа Скомаровского осталось еще одно воспоминание тех времен: то, как по сравнению с советским периодом изменилось отношение к людям. «Теперь люди ощущают собственное достоинство. Это важная мотивация, побуждающая нас стремиться стать частью европейских наций, ведь в Европе уважают достоинство человека. Мы хотим жить в семье, где человека считают личностью, а не шестеренкой машины или инструментом. Мы хотим жить в этой семье наций, и в этом нам хотят помешать», - отметил глава украинского католического епископата.

(С владыкой В. Скомаровским беседовали о. Тарас Коцур и Светлана Духович)