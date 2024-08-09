Св. Рита вдохновляет: в Кашии вручена премия «Арбитр человечности»

8 августа в коммуне Кашиа (Умбрия) была вручена премия «Святая Рита – арбитр человечности», учрежденная монахинями-августинками и местным муниципалитетом. Ее лауреатами стали три женщины, впервые выступившие в роли арбитров на футбольных матчах серии А.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Церемония награждения прошла в рамках ежегодного мероприятия «Ночь под звездами», традиционно проводимого во внешнем притворе базилики Святой Риты в Кашии. В этом году празднование было посвящено теме жизни и спорта.

Футбольный судья Мария Соле Феррьери Капути и её ассистентки Франческа Ди Монте и Тициана Трасиатти, удостоенные премии, в своей работе следуют принципам человечности, честности и смелости, вдохновляясь примером св. Риты Кашийской, монахини-августинки, канонизированной в 1900 году Папой Львом XIII. Святая Рима обладала мудростью, чтобы судить и направлять в вопросах человечности и нравственных ценностей; как свидетельница мира она выступала против насилия, проявляя искусство диалога и примирения.

Присутствие на церемонии представителей Итальянской ассоциации арбитров стало свидетельством тесной связи между судейской коллегией и знаменитой итальянской святой. В часовне, где хранятся её мощи, находится спортивная форма известного арбитра Массимилиано Грилли, который на протяжении 12 лет судил матчи серии А. С детства он почитал святую Риту и хранил её изображение в личном блокноте арбитра на футбольном поле.



В настоящее время Массимилиано Грилли выступает в роли наблюдателя регионального комитета арбитров Умбрии и регионального координатора проекта «Женщины Итальянской ассоциации арбитров» (Project Woman dell’AIA). Этот проект направлен на профессиональную подготовку женщин в судействе, создание благоприятной среды и содействие гендерному равенству в футболе.

«Мы хотим, чтобы роль святой Риты как заступницы вдохновляла и направляла не только судей на поле, но и болельщиков, технический персонал и игроков, ‒ пояснила сестра Мария Роза Бернардинис, настоятельница монастыря Св. Риты Кашийской. ‒ Мы надеемся, что матчи станут местом, свободным от оскорблений, агрессии и угроз, а объединяющая нас человечность всегда будет побеждать».