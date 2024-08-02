Папа благословил участников встречи «Outreach»

В эти дни, со 2 по 4 августа, в Джорджтаунском университете проходит встреча для католиков с нетрадиционной сексуальной самоидентификацией, среди которых несет свое служение иезуит Джеймс Мартин, периодически обменивающийся письмами с Папой Франциском.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Встречу-конференцию под названием «Outreach» сопровождает пастырской заботой архиепископ Вашингтонский кардинал Уилтон Грегори. Под его предстоятельством для участников состоится Святая Месса.

Отец Мартин написал Папе письмо с просьбой направить приветствие участникам встречи, и Святейший Отец обратился к ним с кратким посланием, выразив радость, что кардинал Грегори совершит Евхаристию в рамках этого университетского мероприятия. Папа пишет о своей молитвенной близости ко всем участникам: «Да благословит вас Иисус, да хранит вас Пресвятая Дева».

Папа не в первый раз направляет особое приветствие участникам встречи «Outreach». Ранее, обращаясь к отцу Джеймсу Мартину, которого он назначил советником Департамента коммуникации, Папа призывал его передавать людям с нетрадиционной самоидентификацией стиль Бога, стиль близости, милосердия и мягкости.