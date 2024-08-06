Литургические чтения: 9 АВГУСТА. Св. Тереза Бенедикта Креста

«Смысл быть мудрым и разумным заключается в следующем: не стоит ждать последних мгновений жизни, чтобы начать сотрудничать с Божьей милостью. Нужно делать это уже сейчас. Было бы неплохо задуматься о том, что какой-то день будет последним. Если бы он наступил сегодня, готов ли и я к нему? Подготовиться, как если бы это был последний день: вот что от нас требуется» (Папа Франциск, Angelus 12.11.2017).

«Те, кто принадлежит Христу, должны прожить всю жизнь Христа: они должны достичь зрелости Христа и, наконец, встать на крестный путь», – утверждала Эдит Штайн, которая в христианской тайне креста обрела силу наивысшей жертвы собственной жизни. Немка по национальности и еврейка по происхождению, Штайн стала католичкой по свободному выбору; эти три составляющие не противоречили друг другу, но способствовали обогащению ее личности. Эдит, блестящий философ, восемь лет преподавала в Шпайере (с 1923 по 1931 год). В 1932 году ее пригласили преподавать в педагогический институт в Мюнстере (Вестфалия), но примерно через год академическая деятельность была приостановлена из-за расовых законов. В это время Эдит поняла, что ее место – в Кармиле. Ее выбор не был продиктован желанием убежать от мира или страхом перед нацизмом; она чувствовала сильную тягу к созерцательной монашеской жизни, уже с момента своего обращения в католичество. В 1933 году она вступила в кармелитский орден в Кельне, приняв имя Терезы Бенедикты Креста, и 21 апреля 1938 года принесла торжественные обеты. «Отныне моей единственной задачей будет только больше любить», – написала она на памятке о своих вечных обетах. Это были слова святого Иоанна Креста. 2 августа 1942 года монахиня была схвачена гестапо и депортирована в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Один из депортированных, спасшийся от расправы, рассказывал, что поведение святой было преисполнено мира и спокойствия. Она утешала женщин, лечила и пыталась их успокоить. 9 августа св. Тереза Бенедикта Креста умерла в газовой камере, приняв мученическую смерть в единстве с распятым Иисусом. Ей не было еще и 51 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ос 2,14b.15b.19-20

Так говорит Господь: Приведу её в пустыню, и буду говорить к сердцу её. И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.

Толкование

По словам пророка Осии, пустыня символизирует идеальное место для юноши, пытающегося завоевать сердце возлюбленной. В библейской традиции жених должен был заплатить приданое отцу своей избранницы. Здесь же, напротив, жених щедро одаряет невесту. Девушка наделена внутренними качествами, которые сделают ее верной своему возлюбленному: любовью, справедливостью, благожелательностью. Перед нами эскиз глубокого преображения сердца, о котором будут говорить другие пророки и которое получит свое полное воплощение во Христе. Пустыня, лишенная жизни и человеческого присутствия, оказывается для веры одним из самых плодотворных пространств Святого Духа, ибо в ней Жених Христос наполняет все Собой. Философ Эдит Штайн нашла Его и познала в полной мере: не с чисто интеллектуальной мудростью, но с полной самоотдачей воле Божьей, даже когда для нее наступила Голгофа.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 25,1-13

В то время: Иисус сказал ученикам Своим следующую притчу: Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых, и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла; потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: «Господи! Господи! отвори нам». Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

Толкование

Светильник – это символ веры, которая освещает жизнь, в то время как масло является символом любви, которая питает, делает плодотворным и достоверным свет веры. Условие готовности к встрече с Господом заключается не только в вере, но и в христианской жизни, полной любви и милосердия к ближнему. Если мы позволяем себе руководствоваться тем, что представляется наиболее выгодным, поиском собственных интересов, тогда существование становится бесплодным, неспособным дать жизнь другим: мы не накапливаем масла для светильника веры, и он погаснет в момент прихода Господа или даже раньше. Если же мы будем бодрствовать и стараться делать добро, оказывая милосердие, сочувствие и служа нуждающимся, то можем быть спокойными в ожидании прихода Жениха. Господь может прийти в любую минуту, и даже сон смерти нас не пугает, ибо у нас есть запасы драгоценного масла, накопленного добрыми делами каждого дня. Вера вдохновляет любовь, а любовь бережёт веру.