Литургические чтения: 5 СЕНТЯБРЯ. Четверг XXII рядовой недели

«Сын Божий призывает не предаваться разочарованию и унынию перед лицом неудач и просит выйти в открытое море человечества нашего времени, чтобы стать свидетелями добра и милосердия. Каждый христианин призван дать собственный ответ веры: это готовность исполнить Божью волю, о чем Господь просит всех Своих учеников, особенно тех, кто наделен ответственностью в Церкви» (Папа Франциск, Angelus 10.02.2019

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 3,18-23

Братья: Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: «уловляет мудрых в лукавстве их». И ещё: «Господь знает умствования мудрецов, что они суетны». Итак никто не хвались человеками; ибо всё ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, – всё ваше. Вы же – Христовы, а Христос – Божий.

Толкование

В мире нельзя быть бедным и богатым одновременно: если человек богат, то он не беден, если беден, то не богат. В христианстве же эта одновременность не только возможна, но и является единственным условием для ее существования. Поэтому мы одновременно бедны и богаты. Бедные потому, что все наше имущество было нам даровано: даже дыхание, которое мы делаем в данный момент, не является нашей собственностью. Если мы заработали что-то своим трудом и у нас есть дом, одежда, какие-то сбережения, то даже эти вещи в своей основе – дары Божьи, начиная со здоровья, помощи других людей, благоприятных событий в жизни. Через Святые Таинства Господь дарует нам всего Себя, богатство и полноту бытия, и поэтому мы оказываемся в парадоксальном состоянии: мы тем богаче (Богом), чем беднее (собой). Был ли святой Франциск «бедняком» из Ассизи? Да, он был нищим, но в то же время никого не было богаче его.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 5,1-11

В то время: Когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь, и ничего не поймали; но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Пётр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за Ним.

Толкование

Известно, что рыбаки выходят в море ночью, потому что именно ночью рыба поднимается к поверхности и может достаточно легко попасть в сети. Днём рыбачить гораздо труднее. В сегодняшнем евангельском отрывке св. Лука представляет читателям созидательное Слово Божие: что оно говорит, то и делает. Его безграничная сила идет рука об руку с нашей верой. Творец Сам создал мир, но чтобы восстановить человека и вернуть его к подлинной дружбе, необходимо активное участие человека – его вера. Итак, рыба попала в сеть по повелению Христа, но теперь, чтобы завоевать сердце Петра, нужно его согласие. И будущий апостол дает его, потому что даже со своими недостатками он смирен: Петр признает величие Господа и в то же время свою слабую природу: «Я грешник». Он справедливо просит, чтобы Господь удалился, ибо грех не может уживаться с бесконечной святостью. Но Иисус пришел за больными, а не за здоровыми. Господь склоняется и делает рыбака причастным к Своей миссии Спасителя мира. Благодаря вере Петр становится «ловцом» душ во славу Божью. К этому призваны и все мы, закидывая сети неустанно, каждый день.