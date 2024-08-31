Литургические чтения: 4 СЕНТЯБРЯ. Среда XXII рядовой недели

«День Иисуса в Капернауме начинается с исцеления тёщи Петра и заканчивается сценой у дома, в котором Он остановился: люди со всего города собрались там, приведя к Нему больных. Эти страждущие люди представляют собой ‘живое пространство', в котором совершается миссия Христа, – исцеление и утешение. Иисус пришел не для того, чтобы излагать теорию спасения для узкого круга избранных; Он находится среди толпы, среди людей!» (Папа Франциск, Angelus 04.02.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 3,1-9

Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твёрдою пищею, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах; потому что вы ещё плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а всё Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога; а вы Божия нива, Божие строение.

Толкование

Святой Павел считает дух разделения и соперничества делом плоти. Часто мы недооцениваем пагубность этого греха, оправдывая свои разногласия стремлением отстоять истину. Контекст сегодняшнего чтения – это община верующих, то есть группа, приход, собрание людей, верящих в одного и того же Господа. Конечно, в духовности друг друга могут быть разные нюансы, но Павел упрекает в том, что человек вступает в споры, потому что предпочитает какого-то конкретного духовного отца другому. В Церкви есть «лидеры», ориентиры, и они должны быть, но они должны служить тому, чтобы привести всех к Иисусу, единому Господу, а не создавать группировки «один против другого». Церковь подобна оркестру: в ней много разных инструментов, каждый играет разные ноты, но конечный эффект симфонии прекрасен, если все исполняют свои партии хорошо, не завидуя другим. Только под водительством Святого Духа можно достичь гармонии и согласия.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,38-44

В то время: Выйдя из синагоги, Иисус вошёл в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней. Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила её. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему; и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошёл в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие; ибо на то Я послан. И проповедовал в синагогах Галилейских.

Толкование

Сегодняшнее Евангелие описывает типичный день Господа Иисуса в начале Его публичной жизни, в Галилее, где Он прожил тридцать лет. Мы видим весьма насыщенный день, проведенный в общении с людьми: учение для наставления, экзорцизм для изгнания злых духов и демонов и, наконец, исцеление больных. Можно понять большой первоначальный успех, воодушевление народа, а также зависть и ревность фарисеев. Но это еще не все: среди всех забот Иисус находит место для уединения, молитвы, пребывания с Небесным Отцом, удаления от толпы. Если это «типичный» день Иисуса, давайте возьмем его в качестве примера и для нас. Эти элементы могут присутствовать каждый день: чтение или слушание Евангелия, помощь ближнему в его материальных нуждах, изгнание из нас всякого злого духа и дьявольского искушения молитвой и праведной жизнью и, наконец, минуты тишины, сокровенного общения с Богом, Который даровал нам Иисуса, с Отцом, Который любит и ждет нас.