Литургические чтения: 31 АВГУСТА. Суббота XXI рядовой недели

«Эта притча помогает понять, как важно иметь правильное представление о Боге. Не надо думать, что Он жестокий и суровый хозяин, который хочет нас наказать. Если в нас живёт такой ошибочный образ Бога, тогда наша жизнь не может быть плодотворной, ибо мы живём в страхе, а страх не может привести ни к чему конструктивному, и больше того, – он парализует нас; поддаваясь ему, мы сами разрушаем себя» (Папа Франциск, Angelus 19.11.2017

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 1,26-31

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничижённое и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «хвалящийся хвались Господом».

Толкование

Павел приезжает в Коринф, чтобы провозгласить Евангелие об умершем и воскресшем Иисусе. Сначала апостол обращается к иудейской общине и богобоязненным людям. Затем, вынужденный уйти, он обращается к язычникам. Так родилась христианская община, богатая дарами и весьма многочисленная. Но кто же эти люди, ставшие верующими? Если Бог хочет явить Свою мудрость и силу евангельской вестью о кресте, то очевидно, что Он выбирает людей, которые не являются ни мудрыми с человеческой точки зрения, ни могущественными, ни благородными. Создавая общины, Бог не полагается ни на рациональность философов, ни на престиж знати, ни на юридические знания судей. С какой целью? Во-первых, люди, считающие себя великими, важными, обеспеченными, вряд ли смогут принять весть о распятом Иисусе, Который становится смиренным и покорным. Во-вторых, Бог выбирает «ничто», чтобы уничтожить человеческие силы, сатанинскую гордыню, порочные амбиции. Но Он пользуется тем, что является «незначительностью» и «слабостью», а именно христианской общиной, которая рождается по инициативе Бога.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 25,14-30

В то время: Иисус сказал ученикам Своим следующую притчу: Человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело, и приобрёл другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два. Получивший же один талант пошёл, и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчёта. И, подойдя, получивший пять талантов принёс другие пять талантов, и говорит: «господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрёл на них». Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Подошёл также и получивший два таланта, и сказал: «господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрёл на них». Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Подошёл и получивший один талант, и сказал: «господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот, тебе твоё». Господин же его сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим; и я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов».

Толкование

Рассмотрим начальную часть притчи, которая встроена в эсхатологический дискурс и посвящена поведению последователей Христа в период от Его смерти-воскресения до последнего пришествия. В тексте речь идет о человеке, который отправляется в путь и оставляет свое имущество слугам. Необходимо понять, что именно в этой притче символизируют таланты. Если отождествлять этого хозяина с умершим и воскресшим Иисусом, то таланты – это не что иное, как благодать Спасителя, Который изливает ее на Своих последователей. Помимо врожденных способностей, позволяющих приносить плоды, Иисус также наделяет каждого особыми дарами: Святым Духом, Своим бесконечным милосердием, истиной о познании Небесного Отца и Его воли, Своим Евангелием, любовью и т. д. Либо богатствами, которые распределяются по определенному замыслу: харизмами, священством (общим и служебным), призванием, мистическими и пророческими дарами, служением и специфической ролью. Господь оставляет ученикам бесценное, преизобильное, необычное наследие, которое они должны принять и умело использовать, чтобы возрастать в добре и любви.