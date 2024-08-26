Литургические чтения: 30 АВГУСТА. Пятница XXI рядовой недели

«Вера, которая действительно объединяет с Иисусом, ‘действует любовью’, говорит апостол Павел (см. Гал 5,6). Примером такой веры может послужить поведение разумных дев. Быть мудрыми и благоразумными означает не ждать до последнего момента, чтобы ответить взаимностью на благодать Бога, а делать это активно прямо сейчас» (Папа Франциск, Angelus 08.11.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 1,17-25

Братья: Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия. Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.

Толкование

Контекст этого фрагмента – греческая среда, где любят слушать учителей мудрости, блестящих ораторов, которые своими речами привлекают толпы. Павел же, напротив, называет «слово о кресте» основополагающим содержанием провозглашения Евангелия, которое представляется соблазном для иудеев и безумием для греков. Первые (и мы вместе с ними) готовы верить лишь чудесам, мощным сверхъестественным феноменам. Вторые увлеченно слушают риторов, чье учение предлагает привлекательные стимулы для познания в любой сфере знаний, основанные на тонких рассуждениях, рациональной аргументации и убедительном языке. Но именно в этой «безумной» речи о кресте Бог проявляет Свою мудрость и силу. Верующие, просвещенные Святым Духом, воспринимают мудрый замысел Бога, воплощенный в Кресте, и в их глазах вся мирская мудрость и проистекающий из нее образ жизни людей выглядят безумием.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 25,1-13

В то время: Иисус сказал ученикам Своим следующую притчу: Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых, и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла; потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: «Господи! Господи! отвори нам». Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

Толкование

Эта притча вписывается в эсхатологический дискурс, в котором говорится, что воскресший Господь непременно вернется во славе Своей, а ученики должны ожидать Его с упованием и верой. В рассказе описывается поведение десяти дев, пяти «мудрых» и пяти «неразумных». Как известно, в библейской традиции мудрый человек дальновидно знает, как поступать; он зрит в корень, умеет быть прозорливым, уклоняясь от опасностей; он может отличить добро от зла; ему удается завершить то, что он задумал. В отличие от него глупый человек относится ко всему легкомысленно, совершает поступки, не задумываясь о них; он не чувствует опасности, не обращает должного внимания и не прилагает усилий. Жених приходит в то время, когда неразумные девы отправляются покупать масло. Таким образом, неразумные упускают благоприятный случай, самый важный момент своего назначения – присутствовать при появлении жениха. Если жених уже вошел в дом, то нет никакого смысла запасать масло и зажигать светильник. Поэтому нужно бодрствовать, замечая времена и моменты, когда Господь проходит мимо, чтобы Он нас узнал.