Литургические чтения: 3 СЕНТЯБРЯ. Вторник XXII рядовой недели

«Иисус проповедует Своей властью, как человек, обладающий своим собственным учением, а не как книжники, повторявшие предыдущие традиции и передающиеся от поколения к поколению законы. У них были лишь слова, тогда как у Иисуса слово обладает властью. Учение Христа имеет ту же власть, что и Бог, Который говорит; ибо одним лишь приказом Он легко освобождает одержимого от злого духа и исцеляет его» (Папа Франциск, Angelus 31.01.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 2,10b-16

Братья: Дух всё проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём? Так и Божия никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога; что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.

Толкование

Есть два образа мышления: один формируется в соответствии с этим миром, другой – в соответствии с Богом. Мирской взгляд отрицает существование Творца и Его порядков над всем сущим, ставя в центр человека и его желания. В противовес этому, Божий порядок лежит в основе всего творения. Когда законы Бога соблюдаются, мир функционирует гармонично. Господь Иисус пришел на землю не только для того, чтобы указать нам путь, но и чтобы дать силу следовать Ему, через дар Святого Духа. Именно поэтому, даже необразованная, но благочестивая христианка может знать больше о Боге и мире, чем неверующий профессор. Пусть она и кажется в глазах мира сего незначительной, её сердце наполнено Божественной мудростью. Постараемся и мы наполняться этой мудростью ежедневно, обращаясь к Богу в живой, горячей и смиренной молитве!

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,31-37

В то время: Иисус пришёл в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению Его; ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, ничуть не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? И разнёсся слух о Нём по всем окрестным местам.

Толкование

Власть Христа проистекает из самой Его Божественной природы. Он – Бог, Творец, и естественно, что все сотворенное подчиняется Ему. Однако Господь есть не только сила, но и любовь. Поэтому Он не принуждает человека, обладающего свободной волей, к вере. Любовь требует свободы выбора, и потому Господь стремится «запечатлеть» сердца людей Своими милосердными делами. Одним из величайших актов милосердия является освобождение от духа зла. Иисус властно обращается не к одержимому человеку, а к нечистому духу. Как утешительно чувствовать себя под защитой Христа! Если бы каждый из нас взывал к Нему за избавлением от зла, мир стал бы свободнее и светлее. Христос желает поделиться с людьми Своей Божественной властью. Он готов избавить от того, что нас тревожит и препятствует духовному росту, но для этого требуется вера. Поэтому мы должны и можем просить Его о защите, с живой верой, уповая на Его силу, которая хранит от опасностей, демонов, падений и соблазнов. Власть Господа Иисуса неизменна: она была, есть и будет, вчера, сегодня и во веки веков!