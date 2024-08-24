Литургические чтения: 29 АВГУСТА. Cтрасти св. Иоанна Крестителя

Горько осознавать, что в этот самый момент многие христиане терпят гонения в разных частях мира, и мы должны надеяться и молиться, чтобы как можно скорее их страдания закончились. А их немало: сегодня мучеников больше, чем в первые столетия. Мы выражаем этим братьям и сестрам нашу близость: мы – единое тело, и эти христиане – кровоточащие члены тела Христова, которым является Церковь» (Папа Франциск, Общая аудиенция 29.04.2020).

«Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу» (Ин 1, 23), – так говорит о себе святой Иоанн Креститель. Он завершил миссию Предтечи мученической смертью, которая произошла по приказу Ирода через отсечение головы. Креститель является верным слугой и примером смирения: он – тот друг, который ликует от радости при голосе жениха и отходит в тень при появлении Христа: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин 3, 30). Как подчеркивал св. Иоанн Павел II, мученическая смерть Иоанна Крестителя учит жить полнотой духовной жизни: «Предтеча Христов избрал путь последовательности, неся всеобъемлющее свидетельство об Агнце Божьем, для Которого он приготовил путь. Он заплатил смертью за эту любовь к истине, лишенную всякого компромисса».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 1,17-19

В те дни: Было слово Господне ко мне: Препояшь чресла твои, и встань, и скажи им всё, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их. И вот, Я поставил тебя ныне укреплённым городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут сражаться против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя.

Толкование

В начале Божественного послания ясно сказано, какую позицию должен занять пророк: он должен «встать» и «препоясать чресла свои», чтобы подготовиться к борьбе; он должен обличать зло, присутствующее в Божьем народе и его старейшинах. Однако в этой борьбе он не должен бояться: Бог заверяет пророка в Своем постоянном присутствии: «Я с тобой, чтобы спасти тебя». Кроме того, Всевышний преображает, так сказать, тело Иеремии, превращая его в неуязвимый, хорошо укрепленный «город». Во времена пророка Иерусалим будет разрушен вавилонскими войсками, но пророк окажется неприступным и выйдет живым. Тело Иеремии будет избито, но не убито, он выживет в битве, страдая, но не умирая. Не так с Крестителем, который будет обезглавлен, но его живое свидетельство звучит во всех церквях на каждой Святой Мессе: «Вот Агнец Божий».

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 6,17-29

В то время: Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего; потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берёг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился; но, ради клятвы и возлежавших с ним, не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошёл, отсёк ему голову в темнице, и принёс голову его на блюде и отдал её девице, а девица отдала её матери своей. Ученики его, услышав, пришли, и взяли тело его, и положили его во гробе.

Толкование

Описание мученической смерти Крестителя заканчивается появлением окровавленной головы на блюде, поданном на роскошном пире ко дню рождения Ирода Антипы. Таким образом, Креститель окончательно становится Предтечей, и не только потому, что призывает встретить Мессию: он страдает за истину, как это вскоре произойдет с Иисусом. Усекновение головы Предтечи не является результатом преднамеренного соглашения между Иродом, Иродиадой и его дочерью. Однако каждый из этих исторических персонажей совершает действие, которое в совокупности с двумя другими в конечном итоге приводит к жестокой смерти. Ирод не собирается совершать злодеяние, но приказывает сделать это, поскольку обладает властью; Иродиада жаждет его, но не может совершить и поэтому использует для убийства Иоанна других. Так будет и с Иисусом, когда толпа, подстрекаемая религиозными старейшинами, потребует у политической власти распять Его на Голгофе.