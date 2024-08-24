Литургические чтения: 28 АВГУСТА. Св. Августин, епископ

«Мы должны научиться обвинять самих себя, каяться в проступках, в том, что думали скверно, завидовали, хотели кого-то уничтожить. Во всём, что у нас внутри, нужно признаться перед Богом: покаяться, увидеть себя в грехе, лицемерии, зле, которые есть в наших сердцах; ибо зло сеет лукавый. Нужно говорить Богу: ‘Вот я, Господи, какой я есть’ – и произносить это со всем смирением» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 15.10.2019).

«Поздно возлюбил я Тебя, истинная Красота, ветхая и вечно юная, как поздно возлюбил я Тебя! Ты была во мне, я же был вовне и там искал Тебя...», – так писал Августин, когда его жажда поиска обрела покой в Господе. Родившись в Тагасте (Африка) 13 ноября 354 года от отца-язычника и матери-христианки, он прожил беспокойную юность, испробовав множество путей в поисках истины. Помимо влияния его матери Моники, решающим фактором для него стала встреча с епископом Амвросием в Милане, куда он отправился преподавать риторику. Слушая проповеди Амвросия, Августин стал приближаться к Евангелию. Решающим шагом на пути к обращению стало то, что один из друзей подарил ему книгу Посланий св. Павла: Августин, все еще не сделавший окончательный шаг, вышел в сад, чтобы дать волю своим мучительным рыданиям, и услышал голос, сказавший ему: «Возьми и читай». Поэтому он наугад открыл книгу Посланий святого Павла и прочитал следующий отрывок: «Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим 13,13-14). Через несколько недель он оставил все и удалился в Кассичиако для молитвы и размышлений. В Страстную субботу 386 года будущий святой Учитель Церкви был крещен Амвросием, а в 395 году избран епископом Иппоны. Он умер 28 августа 430 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Фес 3,6-10.16-18

Завещеваем вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всём. Господь со всеми вами! Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Толкование

Апостол увещевает фессалоникийских христиан «держаться подальше» от бездельников, которые, вместо того чтобы зарабатывать на жизнь трудом своих рук, обременяют братьев и навлекают на всех тяготы. Принадлежность к христианству не освобождает от обязательств, но налагает их. В отличие от эллинистического менталитета, библейское представление о труде, даже скромном, отвечает Божественному закону, защищать который призван христианин. Безделье считается настолько серьезным пороком, что ради исправления может повлечь за собой даже отлучение. Чтобы решить эту проблему, Павел ссылается на имя Господа Иисуса как на основание своих рассуждений и на традицию, основанную на уже сложившемся устном учении. Апостол также приводит собственный пример, напоминая, что днем он бескорыстно проповедовал Евангелие, а ночами зарабатывая себе на жизнь, чтобы никого не обременять. Имея право на финансовую поддержку общины, он счел за лучшее не пользоваться ею, за исключением некоторых редких обстоятельств.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 23,27-32

В то время: Иисус сказал: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам, и украшаете памятники праведников, и говорите: «если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших.

Толкование

Сравнение с гробами весьма красноречиво. Образ гробницы снаружи, вызывающей возвышенно-печальные чувства, и ее вид изнутри, скрытый от глаз, полный нечистых костей, знаков смерти, подчеркивает сильный контраст между создаваемым впечатлением, и тем, что есть на самом деле. Со стороны фарисеев нехорошо притворяться блюстителями Божественного закона, чтобы казаться в глазах других честными и праведными людьми. Хотя они кажутся живыми, действующими в благости, на самом деле они мертвы в своих душах и неспособны породить святую жизнь. Затем Иисус говорит о почестях, воздаваемых древним пророкам, которым строили роскошные гробницы. Книжники настолько уверены в своей верности Богу, что воображают: если бы они жили в те давно минувшие времена, то приняли бы этих благословенных Господом людей и внимали бы их пророчествам. На самом деле такая уверенность – лишь обман: ведь они сами близки к убийству Иисуса Христа. То, что они являются наследниками убийц пророков, должно было заставить их задуматься и радикально исправить свой путь.