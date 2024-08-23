Литургические чтения: 27 АВГУСТА. Св. Моника

«Остерегайтесь суровых людей. Остерегайтесь христиан – будь то мирян, священников, епископов, – которые представляют себя ‘совершенными’, суровыми. В них нет Духа Божия, духа свободы. Будем внимательными к себе, ибо это должно заставить задуматься о собственной жизни. Не изменились ли мы? Не закрываем ли мы сердце для молитвы, для свободы милостыни, для свободы дел милосердия?» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 16.10.2018).

Святой Августин – лучший биограф своей матери – повторял, что Моника «родила его дважды»: сначала к жизни, а затем к вере. Действительно, Моника, родившаяся в Тагасте (Тунис) в 331 году, оказала огромное влияние на жизнь своего сына. «У меня не хватает слов, чтобы выразить ту глубокую привязанность, которую она испытывала ко мне. У нее было слабое тело женщины, но сильная вера мужчины, достоинство, соответствующее ее возрасту, материнская любовь к своему сыну и христианская преданность», – вспоминал Блаженный Августин. Выданная замуж за Патриция, доброго, но вспыльчивого человека, она жила с ним с великой покорностью и терпением, закрывая глаза даже на его неверность. Овдовев, она с терпеливой и сильной материнской любовью, с молитвами и слезами следовала за своим сыном Августином, сопровождая его внутренние кризисы и скитания между Римом и Миланом в поисках истины. Епископ Тагаста пророчески сказал ей: «Невозможно потерять сына стольких слез». И на самом деле Моника имела счастье быть свидетелем обращения Августина, его крещения и решения полностью посвятить себя Богу. 27 августа 387 г. она скончалась в Остии, ожидая вместе с сыном корабль, который должен был вернуть их домой.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Фес 2,1-3a.14-17

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Бог призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.

Толкование

Апостол обращается к теме парусии, второго пришествия Господа. Он не отрицает ее неопределенность, в силу которой никто не знает, когда именно придет Христос. Павел не говорит, что этот день еще очень далек, но и не утверждает, что день Господень уже наступил. Существует Божественный замысел, поскольку любая действительность находится в руках Бога, определяющего времена и моменты. Апостол поясняет это, чтобы у христиан не было искаженных идей, лживых вдохновений и заблуждений. Он предлагает верующим задуматься над тем, что они уже имеют: они любимы Господом, призваны через Евангелие, провозглашенное им как проводник истины; они избраны как первенцы для спасения и освящены Святым Духом. Этими словами апостол хочет ободрить и утешить свою паству. Поэтому необходимо всегда оставаться твердыми в надежде и упорствовать в добре.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 23,23-26

В то время: Иисус сказал: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Толкование

Иисус продолжает Свою речь двумя упреками в адрес фарисеев и книжников. Через образы комара и верблюда Господь дает понять, что эти лидеры придают излишнее значение более мелким предписаниям закона в ущерб другим, более значимым и затрагивающими как все бытие, так и глубины человеческой души. Прежде всего, Иисус упоминает о суде как о полном соответствии исполнению Божественной воли, которую Он пришел исполнить и объявить людям. За судом следует милость, действенная любовь по отношению к ближнему, что тоже было свойственно Иисусу. И наконец, вера, как доверительные и верные отношения с Богом. Второе «горе» в адрес книжников и фарисеев связано с тем, что они неправильно поняли суть обращения, которое Христос представляет как полное преображение сердца. Именно там лежат корни всех безумных и злых поступков; там истоки конфликтов, агрессии, вражды, ненависти, соперничества. Таким образом, Господь требует радикальной перемены не только от фарисеев Своего времени, но и от людей всех времен.