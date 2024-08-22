Литургические чтения: 26 АВГУСТА. Понедельник XXI рядовой недели

«Лицемер способен погубить общину. Попросим Господа даровать нам благодать никогда не впадать в этот порок лицемерия, чтобы мы всегда говорили правду, а если не можем, то чтобы молчали, но ни в коем случае не лицемерили» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 06.06.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Фес 1,1-5.11b-12

Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникской церкви в Боге, Отце нашем, и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия; потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нём, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.

Толкование

После вступления, цель которого – уточнить, кто написал письмо, кому оно адресовано, и необходимых приветствий, Павел возносит благодарение Богу. Апостол возносит хвалу Всевышнему за то, что община в Фессалониках возрастает на пути веры и взаимной любви, с терпением перенося испытания и скорби. Верующие терпят страдания «в доказательство того, что будет праведный суд Божий», пишет Павел, чтобы им удостоиться Царства Божия. Апостол чувствует необходимость разъяснить: все их страдания обратятся в драгоценное пребывания с Богом. Ничто не может быть более благородным и важным для человека. Таким образом, христиане не только становятся достойными особой награды, подготовленными для служения и важных ролей, но и будут вознесены к Богу, дабы пребывать в Его присутствии.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 23,13-22

В то время: Иисус сказал: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянётся храмом, то ничего; а если кто поклянётся золотом храма, то повинен». Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: «если кто поклянётся жертвенником, то ничего; если же кто поклянётся даром, который на нём, то повинен». Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? Итак клянущийся жертвенником клянётся им и всем, что на нём; и клянущийся храмом клянётся им и Живущим в нём; и клянущийся небом клянётся престолом Божиим и Сидящим на нём.

Толкование

Считается само собой разумеющимся, что люди, намеревающиеся быть лидерами и проводниками, знают, по какому пути идти, и вместе с другими сами идут по нему, становясь ориентиром для всех, кто следует за ними. В связи с этим в евангельском отрывке приводятся три упрека Иисуса в адрес тех представителей иудейской среды, которые предлагали себя в качестве учителей, но не желали осознать своей слепоты. Первое «горе» связано с тем, что они, отвергая Христа, сами не входят в Царство Божие и закрывают его для тех, кого пытаются учить. Они толкуют Божью волю настолько узко и представляют ее столь суровой, что ее исполнение кажется практически невозможным. Вместо того чтобы побуждать людей войти в Царство Божье, эти лжеучителя в конечном итоге дезориентируют и деморализуют своих учеников. Второе «горе» подчеркивает пагубное стремление иметь хотя бы одного ревностного ученика и последователя, приводящее их к адскому отчаянию вместо вечного блаженства. Третье «горе» вызвано клятвой: излишняя забота о тонких юридических различиях заставляет забыть о Боге как истинном свидетеле искренних или лживых человеческих отношений. Заботясь об условиях действительности клятвы, книжники и фарисеи в итоге упускают из виду ее ценности.