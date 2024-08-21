Литургические чтения: 25 АВГУСТА. XXI рядовое воскресенье

«Верность по отношению к Богу является вопросом верности по отношению к тому, с кем мы связываем себя, чтобы идти вместе по единому пути. То есть к Иисусу. Все, что мы имеем в этом мире, не утоляет голод по вечности. Мы нуждаемся в Иисусе, в том, чтобы пребывать с Ним, питаться Его Словом о вечной жизни! Верить в Иисуса – значит сделать Его средоточием, смыслом всей нашей жизни» (Папа Франциск, Angelus 23.08.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис Нав 24,1-2a.15-17.18b

В те дни: И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля, и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу: если не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живёте; а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам! Ибо Господь – Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли Египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всём пути, по которому мы шли, и среди всех народов, чрез которые мы проходили. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш.

Толкование

Завет любви между Богом и Его народом всегда нуждается в обновлении и оживлении в ходе истории. Всевышний верен своим обязательствам: Он освободил Израиль из египетского рабства, проведя его через суровые условия пустыни; Он даровал людям Землю обетованную, чтобы народ мог процветать и жить в мире. Теперь в Сихеме все израильские племена должны принять новое решение: четко и публично выразить свои истинные намерения, готовы ли они служить Господу и не склоняться перед идолами. Это служение не похоже на то, которое израильтяне оказывали фараону, – обремененное угнетением, принудительным трудом и отсутствием свободы. Напротив, Господь ждет от Своего народа радостного и освобождающего служения, охватывающего как литургическую сферу с торжественными жертвоприношениями в храме, так и сферу повседневной жизни, в повиновении Его воле. В Сихеме, похоже, народ настроен благожелательно. Будет ли так в будущем? Обманут ли их коварные божества? Этот вопрос возникает постоянно и доходит даже до наших поколений.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Еф 5,21-32

Братья: Повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив омовением водным, посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела; любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.

Толкование

Послание к Ефесянам обращено к христианской общине, исполненной Святого Духа. Ефесяне испытали любовь Иисуса и являются частью Церкви как невесты Христовой. Кроме того, они внимательно читают Священное Писание и, следовательно, знают о замысле Бога, от начала творения желавшего единства между мужчиной и женщиной, соединенных узами любви. Апостол увещает супружеские пары хранить брак святым и чистым, быть открытыми для веры, верными друг другу. Брак – это гораздо более великая и таинственная реальность, чем человеческие инстинкты, привязанности или простой закон природы. Термин «таинство» указывает на то, что супружеская жизнь с самого начала должна видеть для себя пример в супружеских отношения между Христом и Церковью, от которых, в свою очередь, она получает дальнейшую благодать.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,60-69

В то время: Многие из учеников Иисуса говорили: какие странные слова! кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Пётр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.

Толкование

Вера в Иисуса означает познать Его и вместе с апостолом Петром решительно провозгласить: «Ты Святой Божий». Может показаться, что вера – результат восторженности, человеческих решений или способностей нашего разума; напротив, она требует особой благодати, исходящей от Небесного Отца, которая побуждает ученика направиться ко Христу, и должна быть принята простым, искренним сердцем. Иногда речи Иисуса кажутся резкими и суровыми; даже ученики оказались растеряны, и многие оставили Его. Как поступят апостолы? Стоит ли следовать за этим странным Учителем и сопровождать Его миссию? И даже если кто-то готов остаться с Ним, как понять Его призывы проникнуть в таинственное и непонятное учение, каким бы оно ни было? Иисус ясно дает понять, что в Его словах присутствует Святой Дух, Которого Он передает слушающим. Деяния Святого Духа производят и рождают жизнь, саму жизнь вечного Бога. Апостол Петр понял это и поэтому убежденно заявляет: «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Он не собирается покидать Учителя и впоследствии примет полноту Святого Духа на Пятидесятницу, дабы самоотверженно продолжить спасительную миссию Господа Иисуса.