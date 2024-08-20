Литургические чтения: 24 АВГУСТА. Св. Варфоломей, апостол

«Когда у нас что-то происходит в сердце, и мы хотим попросить прощения у Господа, Он уже ждет нас, чтобы простить. Зачем? Чтобы обнять нас. Ничего больше. Чтобы сказать: ‘Сын, дочь, Я люблю тебя. Я позволил распять Моего Сына за тебя; такова цена Моей любви’. Это дар любви» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 08.01.2016).

Святой Варфоломей апостол: «Пойди и посмотри».

В синопсических Евангелиях его называют Варфоломеем, а в Евангелии от Иоанна – Нафанаилом: его имя означает «дар Божий». Варфоломей – рыбак из Каны, но он хорошо знает Назарет и не доверяет жителям гор: поэтому он скептически относится к тому, что его друг Филипп рассказывает об Иисусе. Тот, однако, просто отвечает: «Пойди и посмотри». И действительно, «Варфоломей идет и видит, и с этого момента его жизнь меняется. Так начинается христианская вера. И передается она именно как непосредственное знание, рожденное из опыта, а не из слухов» (Папа Франциск). Таким образом, преодолев первоначальный скептицизм, Варфоломей полностью присоединяется к Иисусу: «Ты – Царь Израиля!» – восклицает будущий апостол. Папа Франциск размышляет о значении призыва Варфоломея для всех верующих: «Пойди и посмотри» – это самый простой способ узнать реальность. Это самая честная проверка любого возвещения, ибо, чтобы узнать, нужно встретиться. Нужно позволить собеседнику говорить со мной, позволить его свидетельству дойти до меня». После вознесения Христа Варфоломей, очевидно, отправился проповедовать Благую весть в различные восточные регионы, от Месопотамии до Индии, творя чудеса и совершая исцеления. Святой апостол принял мученическую смерть в Албанополисе около 68 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 21,9b-14

И сказал мне Ангел: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознёс меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.

Толкование

Святой Иоанн описывает обновление неба и земли, когда отношения между миром Божьим и миром людей полностью меняются. С неба нисходит новый Иерусалим, где искупленные призваны жить в возвышенной дружбе с Богом и друг с другом. Так преодолевается разделение и расстояние между небом и землей, между трансцендентностью и имманентностью, между человеческим созданием и Богом. Град спускается из небесного мира и является совершенным, наполненным Божественным присутствием. Он не создан людьми: ворота (напоминающие о том, что Бог совершил с двенадцатью коленами) открывают доступ в город; основания города, напротив, указывают на стабильность. В его основе находятся двенадцать апостолов, подлинных свидетелей умершего и воскресшего Христа.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 1,45-51

В то время: Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нём: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: «Я видел тебя под смоковницею»; увидишь больше сего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.

Толкование

Нафанаил приходит в недоумение, услышав о скромном происхождении Христа, Который пришел из Назарета, места, не имеющего ни политического, ни религиозного значения. Иисус часто сталкивался с подобной реакцией. Поэтому, когда Нафанаил подходит к Иисусу, Господь не произносит долгих речей, чтобы убедить его, а проявляет присущее Ему глубокое знание человеческой души, назвав его «израильтянином, в котором нет лукавства». Иисус не только знает внутреннюю сущность этого человека (который должен быть для Него неизвестен), но и точно утверждает, что «видел» его под смоковницей. Взгляд Христа простирается в прошлое, указывая на то, что инициатива исходит не от Филиппа, который позвал Нафанаила и привел его к Иисусу, а от Самого Христа. От Господа не скрыта будущая жизнь этого израильтянина, когда он увидит «больше сего». И мы тоже вместе с ним.