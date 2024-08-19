Литургические чтения: 23 АВГУСТА. Пятница XX рядовой недели

«В основе нравственной и духовной жизни должно быть не устрашение или принуждение, а любовь. Эта любовь должна быть направлена одновременно и нераздельно к Богу и к ближнему. Таково одно из основных нововведений Иисуса, помогающее понять, что не может быть истинной любовью к Богу то, что не выражается в любви к ближнему. Точно так же то, что не вытекает из отношений с Богом, не является истинной любовью к ближнему» (Папа Франциск, Angelus 25.10.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 37,1-14

В те дни: Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвёл меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!» Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживёте. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживёте, и узнаете, что Я Господь. Я изрёк пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошёл шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырёх ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрёк пророчество, как Он повелел мне, и вошёл в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух Мой, и оживёте, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит Господь.

Толкование

Пророк вверяет себя Богу в совершенно безнадежной ситуации. На вопрос Всевышнего ему нечего ответить, кроме как: «Ты знаешь». Израиль в страданиях изгнания тоже осознал себя грудой бесплодных костей, неспособных дать жизнь. Это осознание собственного ничтожества без будущего, отсутствие надежды на собственные силы – необходимый момент для Иезекииля: на нем строится диалог между пророком и Богом. Пророку кажется, что после смерти невозможно воскрешение жизни, но именно в этот момент в дело вступает Святой Дух, вдохнувший жизнь в первого человека. Теперь, когда Бог оживил общину израильтян, люди могут принять всемогущее слово возрождения и узнать Того, Кого они забыли: «Вы узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал».

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 22,34-40

В то время: Фарисеи, услышав, что Иисус привёл саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Толкование

Иисус подвергается допросу книжника, представителя профессионального сословия, занимающегося толкованием закона. Книжник спрашивает Его: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?». Вопрос касается наилучшего способа угодить Богу в повседневной жизни отдельного человека и всего общества. Божественных заповедей много, но среди них должна быть одна, которая содержит в себе все остальные и из которой они проистекают. Цитируя текст из Книги Второзакония, Господь напоминает о любви к Богу, которая вовлекает все человеческие способности: о любви глубокой и крепкой, не отданной на милость мимолетных эмоций, но осознанной, укорененной в познании Бога и Его воли. Такая любовь охватывает всю жизнь во всех ее проявлениях. Иисус завершает беседу второй заповедью – о любви к ближнему, взятой из Книги Левит, которая является проверкой и подтверждением любви к Богу. Можно увидеть взаимосвязь между этими двумя видами любви; более того, можно сказать, что любовь к ближнему истинна, если она проистекает из любви к Богу.